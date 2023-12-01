ميتروفيتش لا يفوز في أول ديربي

يطمح مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، الصربي ألكسندر ميتروفيتش، في تحسين نتائجه المخيبة في أول ديربي يخوضه بعد انتقاله لفريق جديد، وتحقيق الفوز أمام النصر اليوم.

ميتروفيتش يُعاني في الديربي الأول

وانتقل ميتروفيتش إلى صفوف الهلال في الصيف، قادمًا من فولهام الإنجليزي، ويُقدم مستوى مميزًا معه، حيث إنه هداف الفريق في دوري روشن السعودي برصيد 11 هدفًا، ويأمل في ترك بصمته بأول ديربي له.

ولعب ميتروفيتش أول ديربي في مسيرته الاحترافية في صربيا، عندما لعب مع بارتيزان ضد النجم الأحمر، وسجل هدفًا، ولكن خسر فريقه بنتيجة 3\2، ولعب مع أندرلخت البلجيكي ضد كلوب بروج، وخسر أول مباراة ونال بطاقة حمراء.

وخاض ميتروفيتش ديربي جديدًا مع نيوكاسل الإنجليزي ضد سندرلاند، وخسر في اللقاء الأول بثلاثية دون رد موسم 2015\ 2016، ثم انتقل إلى فولهام، ولعب ضد تشيلسي، وهُزم في أول ديربي “غرب لندن” بثنائية موسم 2018\ 2019.

ديربي الهلال والنصر اليوم

ومن المقرر أن يلعب الهلال والنصر، عند الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة، في الجولة الـ15 “جولة الرياض إكسبو 2030” من دوري روشن السعودي، على إستاد الملك فهد الدولي في الرياض.

وقبل ديربي الرياض اليوم، ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بصدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 38 نقطة، فيما يتواجد النصر في المركز الثاني بـ34 نقطة.