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ضمن منافسات دوري روشن

ميتروفيتش يسير على خُطى ويسلي

السبت ٩ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٥ مساءً
ميتروفيتش يسير على خُطى ويسلي
المواطن - فريق التحرير

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واصل المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش، تألقه اللافت مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، ليحقق رقمًا مميزًا في دوري روشن السعودي.

ميتروفيتش يواصل هز الشباك

وشارك ميتروفيتش بشكل أساسي في مباراة الطائي ضد الهلال بالأمس، ونجح في هز الشباك، ليواصل التسجيل للمباراة السابعة على التوالي في دوري روشن السعودي، بواقع 8 أهداف.

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ميتروفيتش
اللاعب الصربي – المصدر @Alhilal_FC

وبدأ ميتروفيتش سلسلة التسجيل المتواصل في الجولة العاشرة، عندما هز شباك الخليج، ثم سجل هدفًا أمام كل من؛ الأهلي، الفتح، التعاون والحزم، بجانب ثنائية في ديربي الرياض ضد النصر.

ويعود آخر لاعب هلالي سجل في أكثر من 7 مباريات متتالية بالدوري السعودي للمحترفين، وهو البرازيلي ويسلي خلال الفترة من أغسطس وديسمبر 2012 “12 مباراة”.

ميتروفيتش
اللاعب الصربي – المصدر @SPL

فوز الهلال ضد الطائي

ولعب الطائي ضد الهلال بالأمس على استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي في حائل، ضمن منافسات الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بتحقيق الزعيم لفوز صعب بنتيجة 2\1.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال رصيده إلى 44 نقطة، ليُعزز تواجده في صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما تجمد رصيد الطائي عند 17 نقطة، ويقع في المركز الـ12.

الهلال
لاعبو الفريق – المصدر @Alhilal_FC

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