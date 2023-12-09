تاليسكا يصل لـ50 هدفًا بدوري المحترفين ميتروفيتش يسير على خُطى ويسلي ضبط 17257 مخالفًا بينهم 8 متورطين في جرائم موجبة للتوقيف بالفيديو.. أمطار غزيرة على ينبع وتجمعات للمياه في الشوارع كاسترو يقود النصر لتحقيق رقم استثنائي وضع الإصلاح.. جوجل تضيف ميزة مهمة لهواتف بيكسل Pixel شاهد.. موقف محرج لرئيس وزراء بريطانيا وضيفه الهولندي محرز يقود تشكيل الأهلي المتوقع ضد الرائد رونالدو بعد وصوله لـ1200 مباراة: الرحلة لم تنته النمر يحدد درجة حرارة القهوة الأنسب لتناولها
واصل المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش، تألقه اللافت مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، ليحقق رقمًا مميزًا في دوري روشن السعودي.
وشارك ميتروفيتش بشكل أساسي في مباراة الطائي ضد الهلال بالأمس، ونجح في هز الشباك، ليواصل التسجيل للمباراة السابعة على التوالي في دوري روشن السعودي، بواقع 8 أهداف.
وبدأ ميتروفيتش سلسلة التسجيل المتواصل في الجولة العاشرة، عندما هز شباك الخليج، ثم سجل هدفًا أمام كل من؛ الأهلي، الفتح، التعاون والحزم، بجانب ثنائية في ديربي الرياض ضد النصر.
ويعود آخر لاعب هلالي سجل في أكثر من 7 مباريات متتالية بالدوري السعودي للمحترفين، وهو البرازيلي ويسلي خلال الفترة من أغسطس وديسمبر 2012 “12 مباراة”.
ولعب الطائي ضد الهلال بالأمس على استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي في حائل، ضمن منافسات الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بتحقيق الزعيم لفوز صعب بنتيجة 2\1.
ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال رصيده إلى 44 نقطة، ليُعزز تواجده في صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما تجمد رصيد الطائي عند 17 نقطة، ويقع في المركز الـ12.