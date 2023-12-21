ميتروفيتش يقود تشكيل الهلال المتوقع ضد أبها

استقر المدير الفني البرتغالي خورخي جيسوس على تشكيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمباراة اليوم ضد نظيره أبها، ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

مباراة الهلال ضد أبها

ومن المقرر أن تُقام مباراة الهلال ضد أبها، عند الساعة التاسعة مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ18 من دوري روشن السعودي، على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الزعيم صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 47 نقطة، وبفارق 10 نقاط عن النصر الوصيف، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها في المركز الـ16 برصيد 14 نقطة.

التشكيل المتوقع للهلال

ومن المتوقع أن يدفع جيسوس بالقوة الضاربة منذ بداية مباراة الهلال ضد أبها، أملًا في تسجيل هدف مبكر، وتسهيل مهمته في تحقيق الفوز، حيث يطمح في مواصلة سلسلة انتصاراته والحفاظ على فارق النقاط مع المنافسين.

ويتوقع أن يبدأ الأزرق مباراة اليوم، بالتشكيل التالي؛ ياسين بونو، سعود عبدالحميد، كاليدو كوليبالي، علي البليهي، محمد البريك، ميشيل ديلغادو، روبن نيفيز، سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، مالكوم، سالم الدوسري وألكسندر ميتروفيتش.