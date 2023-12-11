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في ربع نهائي كأس الملك

ميتروفيتش يمنح التقدم لـ الهلال ضد التعاون بالشوط الأول

الإثنين ١١ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٥٥ مساءً
ميتروفيتش يمنح التقدم لـ الهلال ضد التعاون بالشوط الأول
المواطن - فريق التحرير

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أنهى الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، الشوط الأول من مباراة التعاون متقدمًا بهدف دون رد، وذلك ضمن مواجهات دور ربع النهائي من بطولة كأس الملك.

الهلال ضد التعاون

ونجح اللاعب الصربي ألكسندر ميتروفيتش في إحراز الهدف الوحيد لـ الهلال ضد التعاون في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول بعد استغلاله لخطأ من حارس التعاون.

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وتُقام المباراة حاليًا بين الفريقين على ملعب ” مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية”.

وكان الخليج أول المتأهلين لنصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد الفوز على أبها بنتيجة 2-1 عصر اليوم.

الهلال ضد التعاون - سالم الدوسري

وتقدم البرتغالي فابيو مارتينيز لفريق الخليج المُلقب بـ ” الدانة” في الدقيقة الـ30 من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني سجل الكاميروني كارل إيكامبي هدف التعادل لنادي أبها في الدقيقة الـ62.

وعند حلول الدقيقة الـ83 سجل اللاعب خالد ناري الهدف الثاني لفريق ” الدانة”.

يتبقى فقط مباراة النصر والشباب وتُقام مساء اليوم في الـ 9 مساءً بتوقيت السعودية على ملعب الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب.

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