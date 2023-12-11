الهلال يُمطر شباك التعاون بثلاثية ويعبر لنصف نهائي كأس الملك مدرب الاتحاد: طريقة واحدة أنقذت اللاعبين من الإصابة وجاهزون للمونديال إصابتان في حادث تصادم على طريق شرما والإسعاف الجوي يتدخل تعليق الدراسة الحضورية غدًا في مدارس جدة ورابغ وخليص هبوط أسعار النفط 1% ميتروفيتش يمنح التقدم لـ الهلال ضد التعاون بالشوط الأول كريم بنزيما: الأهلي المصري كان منافسًا قويًا ومواجهة أوكلاند صعبة تنفيذ حكم القتل قصاصًا بحق مواطن قتل يمنيًا بإطلاق النار عليه إيجار : تحويل المبلغ للمؤجر خلال 5 أيام عمل السفير الصيني: أنا مشجع لـ النصر وانتصاراته مشرفة
أنهى الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، الشوط الأول من مباراة التعاون متقدمًا بهدف دون رد، وذلك ضمن مواجهات دور ربع النهائي من بطولة كأس الملك.
ونجح اللاعب الصربي ألكسندر ميتروفيتش في إحراز الهدف الوحيد لـ الهلال ضد التعاون في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول بعد استغلاله لخطأ من حارس التعاون.
وتُقام المباراة حاليًا بين الفريقين على ملعب ” مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية”.
وكان الخليج أول المتأهلين لنصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد الفوز على أبها بنتيجة 2-1 عصر اليوم.
وتقدم البرتغالي فابيو مارتينيز لفريق الخليج المُلقب بـ ” الدانة” في الدقيقة الـ30 من عمر الشوط الأول.
وفي الشوط الثاني سجل الكاميروني كارل إيكامبي هدف التعادل لنادي أبها في الدقيقة الـ62.
وعند حلول الدقيقة الـ83 سجل اللاعب خالد ناري الهدف الثاني لفريق ” الدانة”.
يتبقى فقط مباراة النصر والشباب وتُقام مساء اليوم في الـ 9 مساءً بتوقيت السعودية على ملعب الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب.
هدف ميشايل بتعليق مدحت شلبي⚽🔥
#أغلى_الكؤوس
#الهلال_التعاون | #SSC pic.twitter.com/SecKCcc0mz
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 11, 2023