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بعد نهاية منافسات الجولة الـ17

ميتروفيتش يواصل ملاحقة رونالدو على صدارة قائمة الهدافين

الأحد ١٧ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٣٩ مساءً
ميتروفيتش يواصل ملاحقة رونالدو على صدارة قائمة الهدافين
المواطن - فريق التحرير

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واصل المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش، تألقه اللافت مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، ليُعزز تواجده في قائمة هدافي دوري روشن السعودي.

رونالدو يتصدر وميتروفيتش يُلاحقه

وكشف حساب دوري روشن السعودي الرسمي عبر منصة “إكس”، عن قائمة الهدافين، وينفرد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بالصدارة بـ16 هدفًا، رغم غيابه عن الجولة الـ17، لتأجيل مواجهة فريقه النصر ضد الاتحاد.

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التشكيل المتوقع لـ الاتحاد ضد أوكلاند سيتي

كريستيانو رونالدو
كريستيانو – المصدر @AlNassrFC

ونجح ميتروفيتش في هز شباك الوحدة، ليرفع رصيده إلى 15 هدفًا، وواصل الكاميروني كيفن نكودو تألقه مع ضمك، ليصل إلى الهدف رقم 14، يليه نجم النصر، أندرسون تاليسكا برصيد 10 أهداف، بالتساوي مع نجم الأهلي، فراس البريكان.

ميتروفيتش
ميتروفيتش – المصدر @Alhilal_FC

ترتيب دوري روشن السعودي

وجاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي بعد الجولة الـ17، كالتالي؛ الهلال في الصدارة بـ47 نقطة، ثم النصر بـ37 نقطة، يليه الأهلي والتعاون برصيد 34 نقطة، ثم الاتحاد بـ28 نقطة، يليه ضمك بـ27 نقطة.

ويقع الفتح في المركز السابع بـ25 نقطة، ثم الاتفاق بـ24 نقطة، يليه الوحدة بـ22 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الخليج والفيحاء، ثم الشباب برصيد 18 نقطة، يليه الطائي بـ17 نقطة، ثم الأخدود والرياض برصيد 16 نقطة.

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها في المركز الـ16 برصيد 14 نقطة، ثم الرائد بـ13 نقطة، ويتذيل الحزم الترتيب بـ12 نقطة.

الهلال
لاعبو الفريق – المصدر @Alhilal_FC

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