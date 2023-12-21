ميتروفيتش يُعادل رقم سيموس والسومة

تسمم 9 طالبات في مدرسة ابتدائية في الرياض وحالتهم مستقرة مكافأة لريال مدريد وبرشلونة تصل لمليار يورو الهلال يتقدم على أبها بثنائية سافيتش وميتروفيتش محمد بن فيصل يحصل على الدكتوراه في القانون مع مرتبة الشرف ناقد عراقي: مسرحية الحجر أعطت قوة لأعمال مهرجان الرياض للمسرح مانشستر سيتي وفلومينينسي يحلمان باللقب الأول الديوان الملكي: وفاة الأمير محمد بن بدر بن فهد آل سعود صلابة الهلال الدفاعية تُصعب مهمة أبها القتل حدًّا بجانيين أزهقا روح شخص خنقًا ورشّا المبيد الحشري داخل فمه الإصابة تبعد بانيغا وشراحيلي عن الشباب
واصل النجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش تألقه اللافت مع الهلال في دوري روشن السعودي، ليُحقق رقمًا مميزًا في تاريخ البطولة.
وشارك ميتروفيتش بشكل أساسي في مباراة الهلال ضد أبها المقامة الآن، ونجح في تسجيل هدف خلال أحداث الشوط الأول من ركلة جزاء، ليُحقق إنجازًا مميزًا ويرفع رصيده إلى 16 هدفًا في دوري روشن السعودي.
ولفتت شبكة الإحصائيات “أوبتا”، إلى أن ميتروفيتش عادل ثالث أطول سلسلة تسجيل للاعب في الدوري السعودي للمحترفين برصيد 9 مباريات، والتي يتقاسمهما مهاجما الأهلي السابقان، فيكتور سيموس وعمر السومة.
وانتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الهلال ضد أبها، المقامة على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ18 من دوري روشن السعودي، بتقدم الزعيم بهدف دون رد.
وقبل مباراة اليوم، ينفرد الهلال بصدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 47 نقطة، وبفارق 10 نقاط عن النصر الوصيف، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها في المركز الـ16 برصيد 14 نقطة.