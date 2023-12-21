ميتروفيتش يُعادل رقم سيموس والسومة

واصل النجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش تألقه اللافت مع الهلال في دوري روشن السعودي، ليُحقق رقمًا مميزًا في تاريخ البطولة.

ميتروفيتش يكرر رقم السومة وسيموس

وشارك ميتروفيتش بشكل أساسي في مباراة الهلال ضد أبها المقامة الآن، ونجح في تسجيل هدف خلال أحداث الشوط الأول من ركلة جزاء، ليُحقق إنجازًا مميزًا ويرفع رصيده إلى 16 هدفًا في دوري روشن السعودي.

ولفتت شبكة الإحصائيات “أوبتا”، إلى أن ميتروفيتش عادل ثالث أطول سلسلة تسجيل للاعب في الدوري السعودي للمحترفين برصيد 9 مباريات، والتي يتقاسمهما مهاجما الأهلي السابقان، فيكتور سيموس وعمر السومة.

تقدم الهلال ضد أبها

وانتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الهلال ضد أبها، المقامة على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ18 من دوري روشن السعودي، بتقدم الزعيم بهدف دون رد.

وقبل مباراة اليوم، ينفرد الهلال بصدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 47 نقطة، وبفارق 10 نقاط عن النصر الوصيف، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها في المركز الـ16 برصيد 14 نقطة.