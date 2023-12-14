الهيئة العامة للموانئ تعلن وظائف مراقبين ومهندسين ميدغلف توقع عقداً لتقديم التأمين الصحي لموظفي السعودية للكهرباء وأسرهم أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الخميس انخفاض طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 بـ208.66 ريال رياح نشطة وضباب وانخفاض الحرارة في 8 مناطق أغلبية النواب الأمريكي في طريقها نحو إجراء عزل بايدن ميلان يهزم نيوكاسل بصعوبة ويصعد لـ الدوري الأوروبي باريس سان جيرمان يرافق بوروسيا دورتموند لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بيل جيتس: أتابع دورات على الإنترنت عن التاريخ والقرآن توضيح من توكلنا بشأن بيانات منصة مدرستي
أعلنت شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني “ميدغلف” ﺑﺄنه ﺗم ﺗﻌﻣﯾدھﺎ ﺑﺗﺎرﯾﺦ 13 ديسمبر 2023 ﻣن ﻗﺑل اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﻛﮭرﺑﺎء ﻟﻐرض ﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﺻﺣﻲ ﻟﻣوظﻔﻲ اﻟﺷرﻛﺔ وأﻓراد أﺳرھم وذلك لمدة سنة واحدة.
وأوضحت الشركة في بيان لـ”تداول” اليوم الخميس، إن قيمة العقد تتجاوز 30% من إجمالي الإيرادات وفقاً لآخر قوائم مالية مدققة لعام 2022 وتوقعت أن يكون له تأثير إيجابي على أرباح الشركة (ميدغلف) للعام 2024م.
وينص العقد على تقديم ﺧدﻣﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﺻﺣﻲ ﻟﻣوظﻔﻲ اﻟﺷرﻛﺔ السعودية للكهرباء وأﻓراد أﺳرھم، لمدة سنة ميلادية اعتبارا من تاريخ 1 يناير 2024.