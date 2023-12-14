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قيمته تتجاوز 30% من إجمالي الإيرادات للعام 2022

ميدغلف توقع عقداً لتقديم التأمين الصحي لموظفي السعودية للكهرباء وأسرهم

الخميس ١٤ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٨ صباحاً
ميدغلف توقع عقداً لتقديم التأمين الصحي لموظفي السعودية للكهرباء وأسرهم
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني “ميدغلف” ﺑﺄنه ﺗم ﺗﻌﻣﯾدھﺎ ﺑﺗﺎرﯾﺦ 13 ديسمبر 2023 ﻣن ﻗﺑل اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﻛﮭرﺑﺎء ﻟﻐرض ﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﺻﺣﻲ ﻟﻣوظﻔﻲ اﻟﺷرﻛﺔ وأﻓراد أﺳرھم وذلك لمدة سنة واحدة.

قيمة العقد

وأوضحت الشركة في بيان لـ”تداول” اليوم الخميس، إن قيمة العقد تتجاوز 30% من إجمالي الإيرادات وفقاً لآخر قوائم مالية مدققة لعام 2022 وتوقعت أن يكون له تأثير إيجابي على أرباح الشركة (ميدغلف) للعام 2024م.

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وينص العقد على تقديم ﺧدﻣﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﺻﺣﻲ ﻟﻣوظﻔﻲ اﻟﺷرﻛﺔ السعودية للكهرباء وأﻓراد أﺳرھم، لمدة سنة ميلادية اعتبارا من تاريخ 1 يناير 2024.

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