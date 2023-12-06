نفقات ميزانية 2024: القطاع العسكري 269 مليار ريال والتعليم 195 مليارًا ميزانية السعودية 2024: نمو الناتج المحلي التقديري 4.4% آرسنال يتألق هجوميًا بعد الدقيقة 90 لحظة اعتماد الملك سلمان لميزانية 2024: الأضخم في تاريخ السعودية رفض طلب الاتحاد قبل كأس العالم للأندية 2023 رونالدو يقود تشكيلة أحلام لويس فيليبي ولي العهد بعد إعلان ميزانية 2024: نمضي لمستقبل أفضل يليق بمكانة المملكة مجلس الوزراء يقر ميزانية 2024: الإيرادات 1.172 تريليون ريال والنفقات 1.251 تريليون ريال الفتح يسعى لاستعادة توازنه ضد الحزم الشباب والاتفاق في مباراة الظروف المتشابهة
تعكس ميزانية السعودية لعام 2024 حجم النجاح الاقتصادي وسياسات رؤية المملكة 2030م في دعم الاقتصاد المحلي، حيث عكست الميزانية نمو الناتج المحلي التقديري بنسبة 4.4%.
كذلك تعكس الميزانية الأداء الإيجابي للمؤشرات الاقتصادية، التي نتج عنها مواصلة تحقيق معدلات نمو للناتج المحلي الإجمالي وتحسن أداء القطاع غير النفطي وازدياد أعداد المشتغلين.
هذا بالإضافة إلى الاستمرار في دعم منظومة الحماية الاجتماعية وتحقيق مستهدفات برنامج الاستدامة المالية، وتوجيه الإنفاق التوسعي لتسريع تنفيذ البرامج والمشروعات الكبرى والاستراتيجيات القطاعية والمناطقية.
فيديو | #خادم_الحرمين_الشريفين يعتمد ميزانية الدولة العامة 2024#الإخبارية
#ميزانية_السعودية2024 | #SaudiBudget2024 pic.twitter.com/LH02qaF5wV
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 6, 2023
كل هذه السياسات تسهم في نمو الناتج المحلي وجذب الاستثمارات، وتحفز النشاط الاقتصادي، مع استمرار العمل على تطوير أداء المالية العامة للمملكة، من خلال زيادة المساحة المالية وبناء الاحتياطيات الحكومية، بما يعزز قدرة اقتصاد السعودية على مواجهة كافة التحديات.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، حفظه الله، قد رأس مساء اليوم الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء لإقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1445 / 1446هـ 2024م، والتي تعد رابع موازنة تريليونية والأضخم في تاريخ المملكة.
واستعرض مجلس الوزراء بنود الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1445 / 1446 هـ (2024م)، وأصدر قراره بشأنها متضمناً ما يلي:
1 ـ تُقدّر الإيرادات بمبلغ (1.172.000.000.000) ألف ومائة واثنين وسبعين مليار ريـال.
2 ـ تُعْتَمد المصروفات بمبلغ (1.251.000.000.000) ألف ومائتين وواحد وخمسين مليار ريـال.
3 ـ يقدّر العجز بمبلغ (79.000.000.000) تسعة وسبعين مليار ريـال.
وقد وجه خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – الوزراء والمسؤولين كل فيما يخصه بالالتزام الفاعل في تنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج ومشاريع تنموية واجتماعية.
فيديو | بعد إعلان #ميزانية_السعودية2024.. #ولي_العهد: نمضي لمستقبل أفضل يليق بمكانة المملكة#SaudiBudget2024
#الإخبارية pic.twitter.com/9wikwItYcJ
— اقتصاد الإخبارية (@ekhbariya_eco) December 6, 2023