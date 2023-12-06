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الاستمرار في دعم منظومة الحماية الاجتماعية

ميزانية السعودية 2024: نمو الناتج المحلي التقديري 4.4%

الأربعاء ٦ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٤٥ مساءً
ميزانية السعودية 2024: نمو الناتج المحلي التقديري 4.4%
المواطن - فريق التحرير

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تعكس ميزانية السعودية لعام 2024 حجم النجاح الاقتصادي وسياسات رؤية المملكة 2030م في دعم الاقتصاد المحلي، حيث عكست الميزانية نمو الناتج المحلي التقديري بنسبة 4.4%.

كذلك تعكس الميزانية الأداء الإيجابي للمؤشرات الاقتصادية، التي نتج عنها مواصلة تحقيق معدلات نمو للناتج المحلي الإجمالي وتحسن أداء القطاع غير النفطي وازدياد أعداد المشتغلين.

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دعم منظومة الحماية الاجتماعية

هذا بالإضافة إلى الاستمرار في دعم منظومة الحماية الاجتماعية وتحقيق مستهدفات برنامج الاستدامة المالية، وتوجيه الإنفاق التوسعي لتسريع تنفيذ البرامج والمشروعات الكبرى والاستراتيجيات القطاعية والمناطقية.

كل هذه السياسات تسهم في نمو الناتج المحلي وجذب الاستثمارات، وتحفز النشاط الاقتصادي، مع استمرار العمل على تطوير أداء المالية العامة للمملكة، من خلال زيادة المساحة المالية وبناء الاحتياطيات الحكومية، بما يعزز قدرة اقتصاد السعودية على مواجهة كافة التحديات.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، حفظه الله، قد رأس مساء اليوم الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء لإقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1445 / 1446هـ 2024م، والتي تعد رابع موازنة تريليونية والأضخم في تاريخ المملكة.

تفاصيل ميزانية المملكة

واستعرض مجلس الوزراء بنود الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1445 / 1446 هـ (2024م)، وأصدر قراره بشأنها متضمناً ما يلي:
1 ـ تُقدّر الإيرادات بمبلغ (1.172.000.000.000) ألف ومائة واثنين وسبعين مليار ريـال.
2 ـ تُعْتَمد المصروفات بمبلغ (1.251.000.000.000) ألف ومائتين وواحد وخمسين مليار ريـال.
3 ـ يقدّر العجز بمبلغ (79.000.000.000) تسعة وسبعين مليار ريـال.

توجيه خادم الحرمين

وقد وجه خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – الوزراء والمسؤولين كل فيما يخصه بالالتزام الفاعل في تنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج ومشاريع تنموية واجتماعية.

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