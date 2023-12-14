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ميزة جديدة في آيفون تحمي هاتفك من اللصوص والاختراق

الخميس ١٤ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٦ مساءً
ميزة جديدة في آيفون تحمي هاتفك من اللصوص والاختراق
المواطن - فريق التحرير

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أطلقت شركة أبل مؤخراً، الإصدار التجريبي الأول من نظام التشغيل iOS 17.3 ويتضمن ميزة جديدة قد تحبط لصوص آيفون.

تحديث جديد من أبل

وتستخدم ميزة حماية الأجهزة المسروقة أدوات معينة لمنع المجرمين من استخدام رمز مرور آيفون المسروق لتشغيل الجهاز الموجود في موقع لا يرتبط عادةً بمالك الجهاز. وعند تمكين الميزة، سيطلب الهاتف استخدام Face ID أو Touch ID قبل السماح بتنفيذ إجراءات معينة.

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وتعتمد حماية الأجهزة المسروقة على الأدوات البيومترية لإبعاد اللصوص عن جهاز آيفون. وتتضمن الإجراءات التي تتطلب Face ID أو Touch ID عندما يكون جهاز آيفون في مكان غير عادي عرض كلمات المرور المخزنة على الجهاز ومسح الهاتف.

وسيتم استدعاء تأخير لمدة ساعة واحدة عند إنشاء كلمة مرور معرف آبل جديدة. وبعد مرور ساعة، ستظل هناك حاجة إلى Face ID أو Touch ID لتغيير كلمة المرور. والتأخير هو في الأساس محاولة لشراء الوقت للمالك للإبلاغ عن سرقة هاتفه.

المقاييس الحيوية

وتشمل الإجراءات الأخرى التي تتطلب موافقة المقاييس الحيوية عند تمكين حماية الأجهزة المسروقة ويكون آيفون بعيداً عن المواقع المعتادة للمستخدم، التقدم بطلب للحصول على بطاقة آبل كارد، وإيقاف تشغيل Lost Mode والوصول إلى طرق الدفع المخزنة في سفاري واستخدامها.

ومن المفترض أن تمنع حماية الجهاز المسروق عملية الاحتيال التي تبدأ عندما يقوم شخص ما بتكوين صداقات مع مستخدم آيفون أو التجسس عليه من أجل الحصول على رمز المرور الخاص به. وفي بعض الأحيان يتم ذلك من خلال النظر من فوق كتف مستخدم آيفون أو عن طريق طلب رؤية صورة ومشاهدة بينما يقوم مستخدم آيفون بفتح قفل هاتفه باستخدام رمز المرور الخاص به.

وإذا احتفظت شركة آبل بالميزة الجديدة في الإصدار النهائي من iOS 17.3 فلن يحصل معظم مستخدمي آيفون على هذه الميزة حتى وقت مبكر من العام المقبل. وإذا قمت بتثبيت الإصدار التجريبي الأول من iOS 17.3 فيمكنك تمكين حماية الأجهزة المسروقة من خلال الانتقال إلى الإعدادات > Face ID ورمز المرور > حماية الأجهزة المسروقة، بحسب موقع فون أرينا.

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