ميزة جديدة لحماية الآيفون من اللصوص والسرقات

تقدم أبل Apple وضع أمان جديد للحماية من سرقات رموز المرور، مما يعزز من حماية الأجهزة وتجعلها صعبة على اللصوص، أو استخدام رمز المرور عندما لا يكون هاتف المستخدم في المنزل أو العمل.

نظام أمان جديد لأجهزة الآيفون

ستقدم شركة Apple وضع أمان جديد لأجهزة iPhone يمكنه حماية المستخدمين عندما يعرف اللصوص أو المهاجمون الآخرون رمز المرور الخاص بهم، بحسب قناة “إن بي سي”.

تعمل ميزة حماية الأجهزة المسروقة على إنشاء طبقة ثانية من الأمان، مما يجعل من الصعب على اللصوص استخدام رمز المرور، عندما لا يكون هاتف المستخدم في المنزل أو العمل.

تقنية التعرف على الوجه

وأوضح تقرير “إن بي سي”، أنه إذا كان الهاتف في موقع بعيد عن مالكه، وتم تشغيل حماية الجهاز المسروق، فسيتطلب الجهاز التعرف على الوجه من خلال Apple FaceID بالإضافة إلى رمز مرور للمستخدمين لتنفيذ إجراءات حساسة، مثل عرض كلمات المرور المخزنة أو مسح الهاتف.

ولن يتمكن اللصوص من إجراء هذه التغييرات أو رؤية هذه الإعدادات باستخدام رمز المرور فقط. بالإضافة إلى ذلك، لن يتمكن أي مهاجم من تغيير كلمة مرور Apple الخاص بالمستخدم أو إزالة FaceID دون تأخير إلزامي لمدة ساعة واحدة، ثم يتعين عليه بعد ذلك اجتياز فحص FaceID مرة أخرى.

عملية احتيال

وتأتي الميزة الجديدة بعد أن حددت صحيفة وول ستريت جورنال عملية احتيال يقوم فيها المهاجمون بتكوين صداقات مع ضحاياهم أو التجسس عليهم، ويطلبون منهم الكشف عن رمز المرور الخاص بهم، أحيانًا عن طريق طلب رؤية صورة أو عن طريق مراقبتهم.

يقوم المهاجم بعد ذلك بسرقة الهاتف ويستخدم رمز المرور المسروق لإيقاف الحماية من السرقة مثل ميزة قفل التنشيط من Apple أو الوضع المفقود. يعد جهاز iPhone المسروق العامل أكثر قيمة من جهاز مقفل من خلال البرامج، والذي يحتاج عادةً إلى بيعه لأجزاء.