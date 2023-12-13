Icon

تسلا تستدعي مليوني سيارة بسبب خلل Icon موعد مباريات الخميس في الدوري الأوروبي Icon ميزة جديدة لحماية الآيفون من اللصوص والسرقات Icon إعلامي اتحادي يُعلق على أداء توري بينسو: شخصيتها قوية Icon معلومة صادمة بشأن إبر التنحيف وتكلفتها Icon برد جويريد يبدأ اليوم ويستمر 4 أيام Icon 4 لاعبين في الاتحاد فازوا بـ 8 ألقاب لـ كأس العالم للأندية Icon جريان الأودية والشعاب وامتلاء السدود بعد أمطار الخير بالجوف Icon الاتحاد الثاني والأهلي المصري الخامس .. تعرف على القيمة التسويقية لـ أندية كأس العالم 2023 Icon وليد الفراج: مباراة الأهلي المصري اختبار حقيقي لـ الاتحاد ومدربه Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

تكنولوجيا
حصاد اليوم
سيجعل من الصعب فك رمز المرور الخاص بالأجهزة

ميزة جديدة لحماية الآيفون من اللصوص والسرقات

الأربعاء ١٣ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢٣ مساءً
ميزة جديدة لحماية الآيفون من اللصوص والسرقات
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

مواضيع ذات علاقة

تقدم أبل Apple وضع أمان جديد للحماية من سرقات رموز المرور، مما يعزز من حماية الأجهزة وتجعلها صعبة على اللصوص، أو استخدام رمز المرور عندما لا يكون هاتف المستخدم في المنزل أو العمل.

نظام أمان جديد لأجهزة الآيفون

ستقدم شركة Apple وضع أمان جديد لأجهزة iPhone يمكنه حماية المستخدمين عندما يعرف اللصوص أو المهاجمون الآخرون رمز المرور الخاص بهم، بحسب قناة “إن بي سي”.

قد يهمّك أيضاً
المدني يحذر من طقس الـ48 ساعة: ابقوا في أماكن آمنة

المدني يحذر من طقس الـ48 ساعة: ابقوا في أماكن آمنة

بايدن يعترف : أنا صهيوني أشعر بدفء لا يتزعزع مع الجالية اليهودية

بايدن يعترف : أنا صهيوني أشعر بدفء لا يتزعزع مع الجالية اليهودية

تعمل ميزة حماية الأجهزة المسروقة على إنشاء طبقة ثانية من الأمان، مما يجعل من الصعب على اللصوص استخدام رمز المرور، عندما لا يكون هاتف المستخدم في المنزل أو العمل.

تقنية التعرف على الوجه

وأوضح تقرير “إن بي سي”، أنه إذا كان الهاتف في موقع بعيد عن مالكه، وتم تشغيل حماية الجهاز المسروق، فسيتطلب الجهاز التعرف على الوجه من خلال Apple FaceID بالإضافة إلى رمز مرور للمستخدمين لتنفيذ إجراءات حساسة، مثل عرض كلمات المرور المخزنة أو مسح الهاتف.

ولن يتمكن اللصوص من إجراء هذه التغييرات أو رؤية هذه الإعدادات باستخدام رمز المرور فقط. بالإضافة إلى ذلك، لن يتمكن أي مهاجم من تغيير كلمة مرور Apple الخاص بالمستخدم أو إزالة FaceID دون تأخير إلزامي لمدة ساعة واحدة، ثم يتعين عليه بعد ذلك اجتياز فحص FaceID مرة أخرى.

عملية احتيال

وتأتي الميزة الجديدة بعد أن حددت صحيفة وول ستريت جورنال عملية احتيال يقوم فيها المهاجمون بتكوين صداقات مع ضحاياهم أو التجسس عليهم، ويطلبون منهم الكشف عن رمز المرور الخاص بهم، أحيانًا عن طريق طلب رؤية صورة أو عن طريق مراقبتهم.

يقوم المهاجم بعد ذلك بسرقة الهاتف ويستخدم رمز المرور المسروق لإيقاف الحماية من السرقة مثل ميزة قفل التنشيط من Apple أو الوضع المفقود. يعد جهاز iPhone المسروق العامل أكثر قيمة من جهاز مقفل من خلال البرامج، والذي يحتاج عادةً إلى بيعه لأجزاء.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وزير الرياضة: دورة الألعاب السعودية فرصة عظيمة لأكثر من 6000 رياضي لإظهار قدراتهم
الرياضة

وزير الرياضة: دورة الألعاب السعودية فرصة عظيمة...

الرياضة
حرس الحدود يحبط محاولة تهريب 160 كجم قات مخدر بجازان
أخبار أمنية

حرس الحدود يحبط محاولة تهريب 160 كجم...

أخبار أمنية
النصر يتألق مع كاسترو ويحقق رقمًا غائبًا منذ 2014
آخر الاخبار

النصر يتألق مع كاسترو ويحقق رقمًا غائبًا...

آخر الاخبار
قائمة أدوية ممنوعة على مرضى القلب
صحة وطب‎

قائمة أدوية ممنوعة على مرضى القلب

صحة وطب‎
معلومات عن القاتل الصامت في اليوم العالمي للسكري
صحة وطب‎

معلومات عن القاتل الصامت في اليوم العالمي...

صحة وطب‎
سحب رعدية ممطرة على مكة المكرمة وجدة والليث
السعودية اليوم

سحب رعدية ممطرة على مكة المكرمة وجدة...

السعودية اليوم
إنقاذ شخص سقط في بئر بالعرضيات وهو بصحة جيدة
السعودية اليوم

إنقاذ شخص سقط في بئر بالعرضيات وهو...

السعودية اليوم
وظائف إدارية شاغرة في الخزف السعودي
وظائف

وظائف إدارية شاغرة في الخزف السعودي

وظائف

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه