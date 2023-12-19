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بعد التتويج بكأس العالم 2022

ميسي: عشت شهرًا مذهلًا بعد الخسارة ضد السعودية

الثلاثاء ١٩ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٢٦ مساءً
ميسي: عشت شهرًا مذهلًا بعد الخسارة ضد السعودية
المواطن - فريق التحرير

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تحدث نجم إنتر ميامي، الأرجنتيني ليونيل ميسي، عن الذكرى الأولى لحصول منتخب بلاده على لقب كأس العالم 2022 في قطر.

تتويج منتخب الأرجنتين باللقب

ونجح منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم في الفوز بلقب كأس العالم على حساب فرنسا بركلات الترجيح، ليحصد البطولة للمرة الثالثة في تاريخه بعد عامي 1978 و1986، لتكون خسارته الوحيدة في نسخة 2022 ضد الأخضر.

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منتخب الأرجنتين بطل كأس العالم 2022
جانب من تتويج الأرجنتين – المصدر @fifaworldcup_ar

ميسي يستعيد ذكريات التتويج

وقال ميسي: “بالنسبة لي ولنا بشكل عام في الأرجنتين، لقد مر عام منذ ذلك اليوم الجميل الذي عشناه. عندما أصبحنا أبطال العالم”.

وأضاف: “في ذلك الشهر.. خسرنا أمام السعودية خلال الأسبوع الأول والذي كان أمرًا سيئًا، ثم بعد ذلك كان الشهر مذهلاً. لقد استمتعنا به كثيرًا، وكذلك الشعب الأرجنتيني والأشخاص الذين كانوا حاضرين في قطر”.

ليونيل ميسي - الأرجنتين والأوروجواي

وتابع ميسي خلال تصريحات للتلفزيون الأمريكي: “لقد كان شهرًا سيسجل في التاريخ، بالنسبة لي وبالنسبة لأغلبية الأرجنتينيين”.

واختتم تصريحاته قائلًا: “ستكون ذكرى سترافقنا دائمًا، والآن أعيد إحياء هذه الذكرى مرة أخرى هنا في روزاريو مع العائلة والأصدقاء، وأستمتع مرة أخرى بكل ما عشناه في ذلك الوقت”.

ليونيل ميسي
النجم الأرجنتيني – المصدر sportsbrief

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