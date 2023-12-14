ميسي ومبابي وهالاند يتنافسون على الأفضل في 2023

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، مساء اليوم الخميس، عن المرشحين النهائيين لجائزة أفضل لاعب في العالم 2023، وجاء نجم إنتر ميامي، الأرجنتيني ليونيل ميسي في الصدارة.

فيفا يكشف المرشحين النهائيين

وأوضح “فيفا” عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، أن ميسي، كيليان مبابي وإيرلينج هالاند في القائمة النهائية للفوز بجائزة FIFA The Best لأفضل لاعب لعام 2023.

وأضاف: “تُمنح الجائزة لأبرز اللاعبين أداءً على مستوى الرجال في الفترة من 19 ديسمبر 2022 وحتى 20 أغسطس 2023، وسيتم الكشف عن الفائز بالجائزة في حفل لندن يوم 15 يناير 2024”.

وستكون هذه هي المرة الثالثة، التي يقام فيها هذا حفل توزيع الجوائز في لندن، التي سبق لها استضافة الحفل العالمي في عامي 2016 و2017.

ميسي يسعى للفوز بالجائزة

وكان ميسي قد توج بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 2023 من “فرانس فوتبول” للمرة الثامنة في تاريخه، بفضل تألقه اللافت ومساهمته في فوز منتخب الأرجنتين بلقب كأس العالم، بعد منافسة مع مبابي وهالاند أيضًا.