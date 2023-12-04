ميشايل يفتتح التسجيل لـ الهلال

نجح النجم البرازيلي ميشايل ديلجادو في إحراز الهدف الأول لنادي الهلال، في شباك نساجي الإيراني وذلك ضمن مواجهات الجولة السادسة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.

هدف أول لـ الهلال

وسدد ميشايل كرة قوية في الدقيقة الـ4 من عمر الشوط الأول ونجح في إخراجها مدافع نساجي من الشباك لكن الحكم قرر احتساب الهدف بعد تجاوز الكرة لخط المرمى، لتشير النتيجة إلى تقدم أزرق الرياض بهدف دون رد.

وجاء تشكيل أزرق الرياض مكونًا من: ” ياسين بونو، سعود عبدالحميد، كوليبالي، علي البليهي، محمد البريك، سلمان الفرج، محمد كنو، سالم الدوسري، ميشايل، عبدالله الحمدان، صالح الشهري”.

وقبل انطلاق المباراة، يحتل الهلال المركز الأول في المجموعة الرابعة برصيد 13 نقطة حيث ضمن التأهل للدور الـ16 في البطولة الآسيوية، بينما يتواجد فريق نساجي في المركز الثالث برصيد 6 نقاط.