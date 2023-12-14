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بعد نهاية مرحلة دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا

ميلان يهزم نيوكاسل بصعوبة ويصعد لـ الدوري الأوروبي

الخميس ١٤ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٢ صباحاً
ميلان يهزم نيوكاسل بصعوبة ويصعد لـ الدوري الأوروبي
المواطن - فريق التحرير

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صعد الفريق الكروي الأول بنادي ميلان الإيطالي لمنافسات بطولة الدوري الأوروبي، وذلك بعد فوزه الصعب على فريق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي بنتيجة 2- 1 في الجولة السادسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

نيوكاسل ضد ميلان

وكان فريق نيوكاسل سجل الهدف الأول عبر اللاعب جولنتون في الدقيقة الـ33، ثم سجل الروسونيري هدفين في الدقيقتين الـ 60 والـ 84 عبر كل من كريستيان بوليسيتش والنيجيري صامويل شوكويزي.

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وبعد المباراة، أصبح رصيد الروسونيري 8 نقاط في المركز الثالث بالمجموعة السادسة، ليصعد للدوري الأوروبيـ، بينما ودع نيوكاسل المسابقات الأوروبية متذيلًا ترتيب المجموعة برصيد 5 نقاط.

نيوكاسل ضد ميلان

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