ميلان يهزم نيوكاسل بصعوبة ويصعد لـ الدوري الأوروبي

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صعد الفريق الكروي الأول بنادي ميلان الإيطالي لمنافسات بطولة الدوري الأوروبي، وذلك بعد فوزه الصعب على فريق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي بنتيجة 2- 1 في الجولة السادسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.
وكان فريق نيوكاسل سجل الهدف الأول عبر اللاعب جولنتون في الدقيقة الـ33، ثم سجل الروسونيري هدفين في الدقيقتين الـ 60 والـ 84 عبر كل من كريستيان بوليسيتش والنيجيري صامويل شوكويزي.
وبعد المباراة، أصبح رصيد الروسونيري 8 نقاط في المركز الثالث بالمجموعة السادسة، ليصعد للدوري الأوروبيـ، بينما ودع نيوكاسل المسابقات الأوروبية متذيلًا ترتيب المجموعة برصيد 5 نقاط.
غويلينتون يفتتح التسجيل لنيوكاسل أمام ميلان#دوري_أبطال_أوروبا #نيوكاسل_ميلان pic.twitter.com/TbeYGCnbBo
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 13, 2023
كريستيان بوليسيتش يعادل النتيجة لميلان في شباك نيوكاسل #دوري_أبطال_أوروبا #ميلان_نيوكاسل pic.twitter.com/Z39zJNNoPq
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 13, 2023