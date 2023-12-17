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قبل مواجهة الغد بمونديال الأندية

ميلو: الأهلي المصري قوي ونحلم بالتتويج

الأحد ١٧ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٥٨ مساءً
ميلو: الأهلي المصري قوي ونحلم بالتتويج
المواطن - فريق التحرير

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أعرب نجم فلومينينسي البرازيلي، فيليبي ميلو، عن شعوره بالفخر لتمثيل الفريق الذي يشجعه منذ الصغر في بطولة كأس العالم للأندية 2023.

فلومينينسي يُلاقي الأهلي المصري

ومن المقرر أن يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي فلومينينسي البرازيلي، مشواره في كأس العالم للأندية 2023 من الدور نصف النهائي، مساء يوم غد الاثنين، بمواجهة الأهلي المصري.

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الأهلي المصري - مباراة الأهلي ضد فلومينينسي
لاعيو الفريق – المصدر @AlAhly

ميلو يحلم بالفوز باللقب

وقال ميلو: “جدي وأيضًا والدي من المشجعين المتعصبين لفريق فلومينينسي، أتذكر عندما ذهبت لمشاهدة مباراة للفريق وأنا صغير السن بدوري الدرجة الثالثة ولن أنسى فخر والدي بي عندما فزنا بلقب كوبا ليبرتادوريس”.

وتحدث نجم عن مواجهة الأهلي المصري، قائلًا: “اللقاء سيكون صعبًا للغاية، لعبت ضد الأهلي مع بالميراس في مواجهة تحديد المركز الثالث عقب وباء كورونا مباشرة وخسرنا بركلات الترجيح”.

فيليبي ميلو
ميلو – المصدر @_felipemelo_

وأضاف خلال تصريحاته لموقع “فيفا”: “الأهلي المصري فريق قوي بالفعل ولديه مدربون كبار، ونستعد لهم بكل قوة وعلينا أن نكون في أفضل حالاتنا من أجل التأهل، ونحلم بالتتويج بلقب المونديال وإعادة البطولة لأحضان أمريكا الجنوبية”.

وواصل ميلو حديثه قائلًا: “الأمر سيكون صعبًا ولكن علينا أن نحلم حتى إذا كانت المواجهة ضد مانشستر سيتي الإنجليزي أفضل فريق في أوروبا، نعلم قدراته جيدًا فالسيتي فريق يقوده مدرب عظيم وعناصر رائعة”.

فلومينينسي
لاعبو الفريق – المصدر fifa

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