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جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه

مُطلق النار على الحيوان في جازان بقبضة الأمن

الثلاثاء ١٢ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٧ مساءً
مُطلق النار على الحيوان في جازان بقبضة الأمن
المواطن - فريق التحرير

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قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة جازان على مواطن ظهر في محتوى مرئي عبر مواقع التواصل الاجتماعي يطلق النار على حيوان.

إحالة إلى النيابة

وأفاد الأمن العام على منصة إكس، بأنه جرى إيقاف المواطن واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

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