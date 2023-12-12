موعد مباراة الاتحاد ضد الأهلي المصري والقناة الناقلة لقطات من أمطار الحرم المكي والهدا اليوم طريقة التعامل مع المفقودات في المسجد الحرام انفجار الخلاف بين نتنياهو وبايدن إلى العلن مُطلق النار على الحيوان في جازان بقبضة الأمن النفط يتراجع 3% احذوا النغزات المؤلمة في منتصف الصدر آرسنال يُنهي دور المجموعات بالتعادل أمام أيندهوفن إسرائيل تبدأ في إغراق أنفاق غزة بمياه البحر كل ما تود معرفته عن الإشراف القائم على تمكين المدرسة.. المحاور والأهداف
قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة جازان على مواطن ظهر في محتوى مرئي عبر مواقع التواصل الاجتماعي يطلق النار على حيوان.
وأفاد الأمن العام على منصة إكس، بأنه جرى إيقاف المواطن واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
🎥 | إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة جازان تقبض على شخص لإطلاقه النار على حيوان. pic.twitter.com/JpmVUvZNHW
— الأمن العام (@security_gov) December 12, 2023