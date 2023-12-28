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نائب أمير تبوك يستقبل وكلاء ومنسوبي الإمارة

الخميس ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٣١ مساءً
نائب أمير تبوك يستقبل وكلاء ومنسوبي الإمارة
المواطن - فريق التحرير

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استقبل الأمير خالد بن سعود بن عبدالله الفيصل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة تبوك في قاعة الاستقبالات بديوان الإمارة، اليوم، وكيل إمارة المنطقة محمد بن عبدالله الحقباني، ووكلاء الإمارة المساعدين، ومديري العموم، ورؤساء الأقسام، وموظفي الإمارة، الذين قدموا للسلام عليه وتهنئته بالثقة الملكية الكريمة، بتعيينه نائبًا لأمير المنطقة.

وشكرهم الأمير خالد بن سعود على مشاعرهم، معربًا عن فخره واعتزازه بثقة القيادة الحكيمة بتشريفه بالعمل في خدمة هذه المنطقة العزيزة والغالية على قلوب الجميع وفي ظل التوجيهات والإدارة الحكيمة لسمو أمير منطقة تبوك، سائلاً الله تعالى العون والتوفيق لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

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