نائب أوكراني يفجر قنبلة يدوية في اجتماع مجلس محلي

قالت وزارة الداخلية الأوكرانية: إن نائبًا في مقاطعة زاكارباتيا (ترانسكارباتيا) الواقعة على الحدود الأوكرانية الهنغارية، فجر قنبلة يدوية خلال اجتماع لمجلس قرية؛ مما أسفر عن مقتله وإصابة 26 شخصًا.

قضايا محلية

وأوضحت الوزارة أن الحادث وقع في مبنى مجلس قرية كيريتسكوفسكي، حيث كان النواب يجتمعون لمناقشة قضايا محلية.

وأضافت الوزارة أن التحقيقات جارية لمعرفة دوافع النائب للهجوم، وتحديد ما إذا كان هناك أشخاص آخرون متورطون في الحادث.