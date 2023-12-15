نائب أوكراني يفجر قنبلة يدوية في اجتماع مجلس محلي علي معلول يُسجل الهدف الأول لـ الأهلي الفرق بين الدهون والزيوت المهدرجة والمتحولة سبب غياب مارسيلو جروهي عن مباراة الاتحاد والأهلي المصري ضمك يهزم الرائد بهدف نظيف 5 تخصصات يحتاج إليها سوق العمل في التقنيات الناشئة الشباب يواصل نزيف النقاط بالتعادل مع الفتح 3 حالات لوقف معاش الضمان الاجتماعي الهلال يوسع الفارق مع النصر لـ 10 نقاط بثنائية في الوحدة التشكيل الرسمي لـ مباراة اتحاد جدة ضد الأهلي المصري
قالت وزارة الداخلية الأوكرانية: إن نائبًا في مقاطعة زاكارباتيا (ترانسكارباتيا) الواقعة على الحدود الأوكرانية الهنغارية، فجر قنبلة يدوية خلال اجتماع لمجلس قرية؛ مما أسفر عن مقتله وإصابة 26 شخصًا.
وأوضحت الوزارة أن الحادث وقع في مبنى مجلس قرية كيريتسكوفسكي، حيث كان النواب يجتمعون لمناقشة قضايا محلية.
وأضافت الوزارة أن التحقيقات جارية لمعرفة دوافع النائب للهجوم، وتحديد ما إذا كان هناك أشخاص آخرون متورطون في الحادث.