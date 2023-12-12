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نائب وزير الحج : سنضمن وصول حقيبة الحاج من الباب إلى الباب

الثلاثاء ١٢ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٨ صباحاً
نائب وزير الحج : سنضمن وصول حقيبة الحاج من الباب إلى الباب
المواطن - فريق التحرير

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أكد نائب وزير الحج والعمرة د. عبد الفتاح مشاط أن المملكة وصلت إلى مستوى متميز في خدمة ضيوف الرحمن من خلال تكامل وتضافر جهود كافة القطاعات في المملكة.

تسهيل رحلة الحج والعمرة

وأشار خلال كلمة له في مؤتمر التميز التشغيلي، الذي يعقد في الرياض اليوم، إلى أن هناك بعض الأمور التي أضيفت إلى الخدمات المقدمة للمعتمرين والحجاج وكذلك عدد من المبادرات التي تسهل رحلة الحاج والمعتمر.

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وأضاف أنه في العام الماضي تم تقديم خدمات متعددة من أبرزها خدمة وصول حقيبة الحاج من الباب إلى الباب حيث تم نقل قرابة نصف مليون حقيبة بالتعاون مع هيئة الطيران ومطاري جدة والمدينة متوقعًا التوسع في هذه الخدمة خلال موسم الحج المقبل لتشمل أكبر عدد من ضيوف الرحمن.

مبادرة طريق مكة

وقال مشاط : سنضمن وصول حقيبة الحاج من الباب إلى الباب دون مشقة اصطحابها معه داخل صالات المطار خلال إنهاء الإجراءات، مشيرًا إلى أن مبادرة طريق مكة أيضا من المبادرات الناجحة التي سهلت وصول الحجاج حيث يتم إنهاء الإجراءات في بلادهم وقبل وصولهم إلى المملكة.

مؤتمر التميز التشغيلي

ويناقش مؤتمر التميز التشغيلي الذي تنظمه المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، على مدى يومين 10 محاور رئيسية بمشاركة أكثر من 120 متحدثاً محلياً وعالمياً، ويتضمن 20 جلسة حوارية و25 ورشة عمل و 12 قصة نجاح، ويبحث تسريع تنفيذ إستراتيجيات التحول الرقمي، كونه أحد الركائز الأساسية لتحقيق رؤية المملكة 2030، كما يستهدف إبراز فرص الإبداع والابتكار والاستثمار فيها، بجانب مشاركة المعلومات والمعارف والخبرات، التي تُمكن من بلوغ الآفاق الواعدة وتلبي أهداف وتطلعات القطاعات الخدمية والصناعية، وتُمكنها من تنمية الموارد والقدرات، بالقدر الذي يعزز مساهمتها في تحقيق المستهدفات الوطنية.

 

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