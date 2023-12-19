نادي الخليج يستعيد بريقه في دوري روشن

ظهر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج بقيادة المدير الفني البرتغالي بيدرو إيمانويل، بشكل مميز خلال الفترة الماضية في دوري روشن السعودي.

تألق نادي الخليج

وتمكن الخليج من تحقيق انتصارين متتالين في دوري روشن السعودي، ونجح في تسجيل 4 أهداف، واهتزت شباكه مرة واحدة، ما يدل على تحسنه دفاعيًا كثيرًا.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج على نظيره أبها بنتيجة 3\1، قبل أن يتجاوز عقبة الخليج بهدف دون رد، ليتقدم 4 مراكز في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، بعد نهاية منافسات الجولة الـ17.

الخليج يستعد لمواجهة الفيحاء

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج لمواجهة نظيره الفيحاء، مساء يوم الخميس المقبل، على استاد الأمير محمد بن فهد في الدمام، في افتتاح منافسات الجولة الـ18 من دوري روشن السعودي.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الخليج المركز العاشر في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 19 نقطة، وبفارق الأهداف عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء الذي يتواجد في المركز الـ11.