Icon

وظائف شاغرة بفروع قطار سار Icon وظائف إدارية وهندسية شاغرة بمطارات جدة Icon جيرو مطلوب في دوري روشن Icon نادي الخليج يستعيد بريقه في دوري روشن Icon وظائف إدارية شاغرة في هيئة عقارات الدولة Icon وظائف شاغرة في فروع تبوك الدوائية Icon تقويم التعليم: الحضور بصورة الهوية لأداء اختبارات الرخصة المهنية Icon القبض على 3 مقيمين لترويجهم 1.3 كجم شبو مخدر بجازان Icon تطبيق نظام التسلل شبه الآلي في كأس آسيا 2023 Icon 3 اختيارات أمام ريال مدريد لحل الأزمة الدفاعية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
تقدم 4 مراكز بجدول الترتيب

نادي الخليج يستعيد بريقه في دوري روشن

الثلاثاء ١٩ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٥٢ مساءً
نادي الخليج يستعيد بريقه في دوري روشن
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ظهر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج بقيادة المدير الفني البرتغالي بيدرو إيمانويل، بشكل مميز خلال الفترة الماضية في دوري روشن السعودي.

تألق نادي الخليج

وتمكن الخليج من تحقيق انتصارين متتالين في دوري روشن السعودي، ونجح في تسجيل 4 أهداف، واهتزت شباكه مرة واحدة، ما يدل على تحسنه دفاعيًا كثيرًا.

قد يهمّك أيضاً
لوبيتيجي المرشح الأبرز لقيادة مانشستر يونايتد

لوبيتيجي المرشح الأبرز لقيادة مانشستر يونايتد

الإسماعيلي يسقط أمام إنبي في الدوري المصري

الإسماعيلي يسقط أمام إنبي في الدوري المصري

نادي الخليج
لاعبو الفريق – المصدر @Khaleejclub

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج على نظيره أبها بنتيجة 3\1، قبل أن يتجاوز عقبة الخليج بهدف دون رد، ليتقدم 4 مراكز في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، بعد نهاية منافسات الجولة الـ17.

الخليج
لاعبو الخليج – المصدر @Khaleejclub

الخليج يستعد لمواجهة الفيحاء

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج لمواجهة نظيره الفيحاء، مساء يوم الخميس المقبل، على استاد الأمير محمد بن فهد في الدمام، في افتتاح منافسات الجولة الـ18 من دوري روشن السعودي.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الخليج المركز العاشر في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 19 نقطة، وبفارق الأهداف عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء الذي يتواجد في المركز الـ11.

الفيحاء
لاعبو الفيحاء – المصدر @Alfaihaclub

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أبها يتألق هجوميًّا مع يوسف المناعي
آخر الاخبار

أبها يتألق هجوميًّا مع يوسف المناعي

آخر الاخبار
وظائف شاغرة بمجموعة العليان في 3 مدن
وظائف

وظائف شاغرة بمجموعة العليان في 3 مدن

وظائف
العالم يختار السعودية .. إكسبو 2030 في الرياض
أخبار رئيسية

العالم يختار السعودية .. إكسبو 2030 في...

أخبار رئيسية
6 أمتعة غير مسموح السفر بها عبر مطار الملك عبدالعزيز
السعودية اليوم

6 أمتعة غير مسموح السفر بها عبر...

السعودية اليوم
نظرات المتهمين قد تحدد الحكم عليهم بالإعدام
غرائب

نظرات المتهمين قد تحدد الحكم عليهم بالإعدام

غرائب
أرقام إكسبو الرياض 2030.. 40 مليون زائر ومليار زيارة بالواقع الافتراضي
السعودية اليوم

أرقام إكسبو الرياض 2030.. 40 مليون زائر...

السعودية اليوم
مظاهرة أمام مقر CNN بواشنطن: أنتم تكذبون
العالم

مظاهرة أمام مقر CNN بواشنطن: أنتم تكذبون

العالم
الشيخ السديس: لقاءات إثرائية ومحاضرات وحملات توعوية لتعزيز الوسطية والاعتدال
السعودية اليوم

الشيخ السديس: لقاءات إثرائية ومحاضرات وحملات توعوية...

السعودية اليوم

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه