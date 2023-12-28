نادٍ كولومبي يسعى لضم أوسبينا

تلقى حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، ديفيد أوسبينا، عرضًا من أحد الأندية الكولومبية، للانضمام إلى صفوفه في يناير المقبل.

عرض كولومبي أمام أوسبينا

ولفت الصحافي الإيطالي رودي جاليتي، عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، مساء اليوم الخميس، إلى أن الكولومبي ديفيد أوسبينا تلقى عرضًا رسميًّا من نادي أتلتيكو ناسيونال.

وأشار جاليتي، إلى أن أوسبينا خارج قائمة اللاعبين الأجانب في صفوف النصر، وينتهي عقده في شهر يونيو المقبل، مؤكدًا أنه سيُناقش مستقبله مع إدارة العالمي خلال الأيام القليل المقبلة؛ لاتخاذ القرار النهائي.

وانضم أوسبينا صاحب الـ35 عامًا إلى صفوف النصر في يوليو 2022، في صفقة انتقال حر قادمًا من نابولي الإيطالي، وتعرض لإصابة في مرفقه؛ وخضع لعمليتين جراحيتين، ولم يُشارك في المباريات منذ عام تقريبًا.

النصر يستعد لمواجهة التعاون

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة نظيره التعاون، مساء يوم السبت المقبل، وذلك في إطار منافسات الجولة التاسعة عشرة من دوري روشن السعودي.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 43 نقطة، فيما يتواجد التعاون في المركز الرابع برصيد 34 نقطة.