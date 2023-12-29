Icon

الزكاة: تمديد مبادرة إلغاء الغرامات حتى 30 يونيو Icon ناد إنجليزي يسعى لضم فيرمينو Icon الاتحاد: توقعنا المزيد من كريم بنزيما Icon تفاصيل المهن المشمولة في نظام مزاولة المهن الهندسية Icon إطلاق حسابات النصر على منصتين صينتين Icon كارلو أنشيلوتي مستمر مع الريال حتى 2026 Icon تفاصيل الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للألعاب والرياضات الإلكترونية Icon هيئة الزكاة تصدر الضوابط المنظمة للإجراءات الجمركية Icon جامعة الملك فهد: تسليم المتهم بتعنيف القطط للجهات المختصة Icon هدف يفصل ميتروفيتش عن رقم تاريخي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
في الميركاتو الشتوي المقبل

ناد إنجليزي يسعى لضم فيرمينو

الجمعة ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٣٦ مساءً
ناد إنجليزي يسعى لضم فيرمينو
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يحظى نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، البرازيلي روبرتو فيرمينو، باهتمام أحد أندية البريميرليج لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

شيفيلد يسعى لحسم الصفقة

وأشارت شبكة “توك سبورت”، اليوم الجمعة، إلى أن شيفيلد يونايتد الإنجليزي يجهز عرضًا لضم فيرمينو على سبيل الإعارة حتى نهاية منافسات الموسم الحالي.

قد يهمّك أيضاً
البنك المركزي يطلب المرئيات حول تعديل المبادئ الرئيسة للحوكمة

البنك المركزي يطلب المرئيات حول تعديل المبادئ الرئيسة للحوكمة

بكين تسجل أطول موجة برد في التاريخ

بكين تسجل أطول موجة برد في التاريخ

فيرمينو
النجم البرازيلي – المصدر @ALAHLI_FC

ويُعاني شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، حيث يقع الفريق الأول لكرة القدم في المركز الأخير برصيد 9 نقاط، بعدما حقق انتصارين فقط و3 تعادلات و14 خسارة.

وأكدت تقارير سابقة، أن فيرمينو يرغب في العودة إلى أوروبًا مجددًا أو إلى بلاده البرازيل بعد مسيرة طويلة خارجها، وذلك بجانب اهتمام أندية الاتفاق، الشباب والفتح بالتعاقد معه في الميركاتو الشتوي.

فيرمينو قبل مباراة الأهلي ضد الأخدود
النجم البرازيلي – المصدر @ALAHLI_FC

فيرمينو مع الأهلي

وكان فيرمينو قد انضم إلى الأهلي في الميركاتو الصيفي الماضي، في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع ليفربول، إلا أنه لم يظهر بالمستوى المتوقع حتى الآن، حيث بدأ الموسم بتسجيل هاتريك، قبل أن يغيب عن هز الشباك.

وشارك النجم البرازيلي في 16 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بينهم 6 كبديل بعد تذبذب مستواه، واكتفى خلالهم بتسجيل 3 أهداف، وصنع هدفين، من 21 تسديدة بينهم 7 فقط على المرمى.

فيرمينو في الدوري السعودي
النجم البرازيلي – المصدر spl

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الأهلي المصري الرابع عالميًا
آخر الاخبار

الأهلي المصري الرابع عالميًا

آخر الاخبار
“المواطن” توثق لقطات من فعاليات مهرجان عبية في الدرعية لجمال الخيل
السعودية اليوم

“المواطن” توثق لقطات من فعاليات مهرجان عبية...

السعودية اليوم
وظائف إدارية شاغرة في طيران الرياض
وظائف

وظائف إدارية شاغرة في طيران الرياض

وظائف
وظائف شاغرة في فروع BAE SYSTEMS
وظائف

وظائف شاغرة في فروع BAE SYSTEMS

وظائف
وظائف شاغرة للخريجين في شركة سامرف
وظائف

وظائف شاغرة للخريجين في شركة سامرف

وظائف
عبث على أعمدة مترو الرياض ومقترحات بحلول حاسمة
السعودية اليوم

عبث على أعمدة مترو الرياض ومقترحات بحلول...

السعودية اليوم
برشلونة يُجهز خطة لرحيل ليفاندوفسكي
الرياضة

برشلونة يُجهز خطة لرحيل ليفاندوفسكي

الرياضة
37 وظيفة شاغرة في مشروع القدية
وظائف

37 وظيفة شاغرة في مشروع القدية

وظائف

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه