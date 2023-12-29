ناد إنجليزي يسعى لضم فيرمينو

يحظى نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، البرازيلي روبرتو فيرمينو، باهتمام أحد أندية البريميرليج لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

شيفيلد يسعى لحسم الصفقة

وأشارت شبكة “توك سبورت”، اليوم الجمعة، إلى أن شيفيلد يونايتد الإنجليزي يجهز عرضًا لضم فيرمينو على سبيل الإعارة حتى نهاية منافسات الموسم الحالي.

ويُعاني شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، حيث يقع الفريق الأول لكرة القدم في المركز الأخير برصيد 9 نقاط، بعدما حقق انتصارين فقط و3 تعادلات و14 خسارة.

وأكدت تقارير سابقة، أن فيرمينو يرغب في العودة إلى أوروبًا مجددًا أو إلى بلاده البرازيل بعد مسيرة طويلة خارجها، وذلك بجانب اهتمام أندية الاتفاق، الشباب والفتح بالتعاقد معه في الميركاتو الشتوي.

فيرمينو مع الأهلي

وكان فيرمينو قد انضم إلى الأهلي في الميركاتو الصيفي الماضي، في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع ليفربول، إلا أنه لم يظهر بالمستوى المتوقع حتى الآن، حيث بدأ الموسم بتسجيل هاتريك، قبل أن يغيب عن هز الشباك.

وشارك النجم البرازيلي في 16 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بينهم 6 كبديل بعد تذبذب مستواه، واكتفى خلالهم بتسجيل 3 أهداف، وصنع هدفين، من 21 تسديدة بينهم 7 فقط على المرمى.