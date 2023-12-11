ناسا تلتقط لقطات مذهلة لانفجار نجم يشبه الشجرة

التقط تلسكوب جيمس ويب الفضائي التابع لناسا نجمًا متفجرًا على بعد 11000 سنة ضوئية من الأرض يشبه شجرة، فيما أثار إعجاب الملايين حول العالم وتم تداول صوره بشكل واسع عبر المواقع العلمية والبحثية.

التقاط صور النجم المنفجر

وأوضحت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن النجم، المسمى Cassiopeia A (Cas A)، تألق بشكل ساطع على بعد حوالي 11000 سنة ضوئية من الأرض، مما يجعله يبدو وكأنه زخرفة أو لوحة تم تشكيلها بأنامل الطبيعة، وأنه أكثر ملاءمة لوضعه كزينة رأس السنة الميلادية بدلًا من وضعها في الغلاف الجوي.

وتُظهر صور ناسا الغلاف الداخلي لغبار النجم، الذي يبدو مثل دخان نار وينبعث منه ألوان برتقالية وحمراء زاهية، لكن كاميرا الأشعة تحت الحمراء القريبة هي التي تُظهر بقايا النجم المنفجر.

انفجار قبل 340 عامًا

وقالت ناسا، في بيان صحفي: إن صورة النجم كاس إيه Cas A، جزء من محاولة لعرض السحر والعجب والبهجة لموسم العطلات، مضيفة أنها تحتفل بالصورة الجديدة من تلسكوب ويب مع السيدة الأولى الدكتورة جيل بايدن، بعدما التقط تلسكوب جيمس ويب التابع لناسا صورًا لبقايا نجم المستعر الأعظم Cas A الذي انفجر قبل 340 عامًا.

تُظهر صورة NIRCam عرضًا أكثر تفصيلًا لـ Cas A الذي يعطي لونًا أرجوانيًّا مرئيًّا يشبه الماس ولكنه يمثل في الواقع غازًا متأينًا.

حقيقة انفجار النجوم

وقال داني ميليسافليفيتش من جامعة بوردو، الذي قاد فريق البحث: “إن النجم الذي انفجر قبل حوالي 340 عامًا، تاركًا وراءه خيوطًا تشبه شظايا الزجاج الصغيرة، أمر لا يصدق حقًّا بعد كل هذه السنوات من دراسة النجم Cas A لحل هذه التفاصيل الآن، والتي تزودنا برؤية تحويلية حول كيفية انفجار هذا النجم”.

يذكر أن انفجار النجم هو حدث فسيفسائي قوي يحدث عندما ينفد وقود النجم وينهار تحت ضغط ضخم. ويعد انفجار النجم حدثًا نادرًا ومثيرًا حقًّا، ويُعتبر واحدًا من أهم العمليات الفيزيائية في الكون. يُنتج الانفجار النووي العظيم العديد من الظواهر المذهلة مثل تشكيل الثقوب السوداء أو تكون نجوم جديدة. كما أنه يساهم في توزيع العناصر الثقيلة في الكون ويؤثر في تطور المجرات والكواكب.