ناقد يهاجم كريم بنزيما : وش استفدنا منك في الاتحاد

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هاجم الناقد الرياضي عادل المرضي اللاعب الفرنسي كريم بنزيما نجم نادي الاتحاد، وذلك بعد الخروج من بطولة كأس العالم للأندية.
وقال المرضي عبر حسابه في منصة “إكس” : “هذه الكرة لم يمررها بنزيما لـ حمدالله المنفرد، أضاع ضربة جزاء أمام الأهلي المصري، أضاع ضربة جزاء أمام الهلال، أضاع فرصتين أمام أهلي جدة، أضاع فرصتين أمام التعاون، ساهم في ضياع 3 بطولات، حمدالله قدم للاتحاد ما لم يقدمه بنزيما، إيش استفدنا منك”.
يذكر أن بنزيما كان انضم لنادي الاتحاد في صيف 2023 كصفقة انتقال حر قادمًا من ريال مدريد الإسباني.
هذه الكرة لم يمررها بنزيما لحمدالله المنفرد !!
اضاع ضربة جزاء امام الاهلي المصري
اضاع ضربة جزاء امام الهلال
اضاع فرصتين امام الهلال
اضاع فرصتين امام الاهلي
اضاع فرصتين امام التعاون
ساهم في ضياع ٣ بطولات
حمدالله قدم للاتحاد مالم يقدمه بنزيما !!
ايش استفدنا منك !! pic.twitter.com/zvR7FfCtwL
— عادل المرضي (@ADEL_MARDI) December 18, 2023