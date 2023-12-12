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قبل مباراته أمام الاتحاد اليوم

نتائج أوكلاند سيتي ضد الفرق العربية بكأس العالم للأندية

الثلاثاء ١٢ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٥٠ مساءً
نتائج أوكلاند سيتي ضد الفرق العربية بكأس العالم للأندية
المواطن - فريق التحرير

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يستعد أوكلاند سيتي لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في كأس العالم للأندية 2023، وسط منافسة قوية للظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز.

المباراة الافتتاحية بكأس العالم للأندية

ومن المقرر أن يلعب الاتحاد ضد أوكلاند سيتي، اليوم الثلاثاء، عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت السعودية، على ملعب “الجوهرة المشعة” في جدة، وذلك في افتتاح منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

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ويأمل الاتحاد بقيادة الأرجنتيني مارسيلو غاياردو، لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، وتحقيق الفوز في مباراة اليوم، واستكمال مشواره في مونديال الأندية، فيما يسعى أوكلاند لتحقيق مفاجأة وخطف بطاقة التأهل.

الاتحاد في كأس العالم للأندية
لاعبو الفريق – المصدر @ittihad

مواجهات أوكلاند سيتي ضد العرب

وتُعد مباراة اليوم، هي المواجهة الثامنة لأوكلاند ضد الفرق العربية في بطولة كأس العالم للأندية، وسبق أن تجاوز المغرب التطواني بنتيجة 4\3 بركلات الترجيح في نسخة 2014، والتي شهدت تتويجه بالميدالية البرونزية.

أوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية 2014
لاعبو أوكلاند في 2014 – المصدر fifa

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي أوكلاند سيتي على وفاق سطيف الجزائري بهدف دون رد، وتجاوز شباب الأهلي دبي الإماراتي بهدفين نظيفين.

وخسر أوكلاند ضد الرجاء البيضاوي المغربي بهدفين مقابل هدف، وهُزم في مواجهتين أمام الأهلي المصري بنتيجة 2\0 و3\0، وذلك بجانب خسارته ضد الجزيرة الإماراتي بهدف دون رد.

وفاق سطيف ضد أوكلاند سيتي
مباراة أوكلاند ووفاق سطيف – المصدر fifa

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