نتائج الأهلي المصري ضد الفرق الآسيوية بمونديال الأندية

يستعد الأهلي المصري بقيادة المدير الفني السويسري مارسيل كولر، لبدء مشواره في منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023 بمواجهة الاتحاد.

الأهلي يصطدم بالاتحاد غدًا

وضرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد موعدًا مع الأهلي المصري، يوم غد الجمعة، في الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية، بعد فوزه على أوكلاند سيتي النيوزيلندي بثلاثية نظيفة في المباراة الافتتاحية.

الأهلي المصري ضد الأندية الآسيوية

وتُعد مباراة الغد، هي المواجهة الثامنة للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري ضد الأندية الآسيوية في مونديال الأندية، والتي بدأها أمام الاتحاد أيضًا في نسخة 2005، وفاز العميد بهدف دون رد.

وخسر الأهلي ضد سيدني إف سي الأسترالي في مباراة تحديد صاحب المركز الخامس في نسخة عام 2005، وخسر بهدفين مقابل هدف، وواجه الفريق المصري نظيره أديلايد الأسترالي في 2008، وخسر بهدف.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري في تحقيق أول فوز له ضد الفرق الآسيوية في نسخة 2012، عندما تجاوز سانفريتشي هيروشيما الياباني بنتيجة 2- 1، وخسر في العام التالي أمام جوانجزو الصيني.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الفوز على الدحيل القطري بهدف دون رد في كأس العالم للأندية 2020، ونجح في التغلب على الهلال بأربعة أهداف نظيفة في مباراة تحديد المركز الثالث في نسخة 2022.