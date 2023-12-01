نتائج النصر في مباريات الجمعة بدوري روشن

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يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لتجاوز عقبة الهلال اليوم، والاقتراب خطوة كبيرة نحو صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي.
ويحتضن إستاد الملك فهد الدولي في الرياض، مباراة الهلال ضد النصر، مساء اليوم الجمعة، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ15 “جولة الرياض إكسبو 2030” من دوري روشن السعودي.
وقبل ديربي اليوم، يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 38 نقطة، فيما يقع العالمي في المركز الثاني بـ34 نقطة.
ويُعد ديربي الرياض، وهو المواجهة السابعة للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر يوم الجمعة في دوري روشن السعودي هذا الموسم، ونجح في تحقيق الفوز 4 مرات، وخسر مباراة، وتعادل في أخرى.
وخسر العالمي ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون بهدفين دون رد، وتعادل أمام أبها بنتيجة 2\2، وفاز على كل من؛ الفتح بخماسية نظيفة، الأهلي بنتيجة 4\3، الطائي بهدفين مقابل هدف، والأخدود بثلاثية دون رد.