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الهلال يواجه سباهان والنصر يلاقي الفيحاء

نتائج قرعة دور الـ16 لدوري أبطال آسيا ومواعيد المباريات

الخميس ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٦ صباحاً
نتائج قرعة دور الـ16 لدوري أبطال آسيا ومواعيد المباريات
المواطن - فريق التحرير

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انتهت، منذ قليل، منافسات قرعة دور الـ16 لبطولة دوري أبطال آسيا في العاصمة الماليزية كوالالمبور، وأسفرت عن مواجهات قوية، وسط صراع من الفرق على خطف بطاقة التأهل ومواصلة المشوار نحو اللقب.

تصنيف الأندية قبل القرعة

وتم تقسيم أندية الغرب والشرق إلى تصنيفين، الأول يضم متصدري المجموعات، فيما يشمل الثاني، أفضل 3 أندية احتلت المركز الثاني، وتم سحب نادٍ واحد من الوعاء الأول بشكل عشوائي ووضعه في الوعاء الثاني، لتساوي العدد.

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قرعة دوري أبطال آسيا
جانب من القرعة

قرعة دوري أبطال آسيا

وأسفرت قرعة دوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب، عن مواجهة سعودية خالصة، حيث سيلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضد نظيره الفيحاء، فيما يُلاقي ناساف الأوزبكي نظيره العين الإماراتي.

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد نظيره سباهان أصفهان الإيراني في دور الـ16، فيما يصطدم الاتحاد بفريق نافباخور الأوزبكي.

قرعة دوري أبطال آسيا - النصر
جانب من القرعة

على الجانب الآخر، جاءت قرعة دوري أبطال آسيا لمنطقة الشرق، كالتالي؛ جيونبوك هيونداي الكوري مع بوهانج ستيلرز الكوري، وبانكوك يونايتد يُلاقي يوكوهاما مارينوس الياباني.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي أولسان هيونداي الكوري نظيره فينتفوريت كوفو الياباني، فيما يلعب شاندونج تياشان الصيني ضد كواساكي فرونتال الياباني.

بطولة دوري أبطال آسيا
كأس البطولة

مواعيد المباريات

وتلعب أندية الغرب مواجهات ذهاب دور الـ16 في 12 و13 فبراير، والإياب في 19 و20 من الشهر ذاته، بينما تُقام مواجهات أندية الشرق بعد يوم واحد من الغرب، حيث تلعب في 13 و14 فبراير، والإياب 20 و21.

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