نجم الاتحاد المعار على رادار الهلال

كشفت تقارير أن نادي الهلال يفكر في التعاقد مع اللاعب عبدالإله هوساوي نجم نادي الاتحاد والمعار حاليًّا لنادي الخليج.

أرقام عبدالإله هوساوي

ونجح هوساوي حتى الآن مع الخليج في تسجيل هدف وتقديم تمريرات ناجحة بنسبة 85% في 17 مباراة، شارك في 11 منهم بشكل أساسي.

وكانت جماهير نادي الاتحاد، انتقدت إدارة أنمار الحائلي بسبب التفريط في هوساوي لنادي الخليج على سبيل الإعارة ودون تجديد عقده قبل الإعارة.

ويسعى الهلال لتدعيم الجانب الهجومي لديه بضم هوساوي الذي سجل هدف فوز الخليج في شباك الرياض في الجولة الـ 17 من بطولة دوري روشن.

يذكر أن الاتحاد كان ودع كأس العالم للأندية من دور الثمانية بعد الخسارة أمام الأهلي المصري بنتيجة 3- 1.