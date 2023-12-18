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نجم الاتحاد المعار على رادار الهلال

الإثنين ١٨ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٣ صباحاً
نجم الاتحاد المعار على رادار الهلال
المواطن - فريق التحرير

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كشفت تقارير أن نادي الهلال يفكر في التعاقد مع اللاعب عبدالإله هوساوي نجم نادي الاتحاد والمعار حاليًّا لنادي الخليج.

أرقام عبدالإله هوساوي

ونجح هوساوي حتى الآن مع الخليج في تسجيل هدف وتقديم تمريرات ناجحة بنسبة 85% في 17 مباراة، شارك في 11 منهم بشكل أساسي.

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عبدالإله هوساوي

وكانت جماهير نادي الاتحاد، انتقدت إدارة أنمار الحائلي بسبب التفريط في هوساوي لنادي الخليج على سبيل الإعارة ودون تجديد عقده قبل الإعارة.

ويسعى الهلال لتدعيم الجانب الهجومي لديه بضم هوساوي الذي سجل هدف فوز الخليج في شباك الرياض في الجولة الـ 17 من بطولة دوري روشن.

يذكر أن الاتحاد كان ودع كأس العالم للأندية من دور الثمانية بعد الخسارة أمام الأهلي المصري بنتيجة 3- 1.

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