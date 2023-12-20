نجم ريال مدريد يقترب من الاتحاد مقابل 15 مليون يورو سنويًّا

نجم ريال مدريد يقترب من الاتحاد مقابل 15 مليون يورو سنويًّا موعد مباراة نهائي كأس العالم للأندية 2023 والقناة الناقلة حالات لا يقع فيها الطلاق حتى مع اللفظ الاعتراض على نتيجة الرخصة المهنية حرث في المياه ولا شفافية! إلزام أي مقاول متعاقد مع جهة حكومية بتفضيل المحتوى المحلي مانشستر سيتي إلى نهائي كأس العالم للأندية فوائد مذهلة لعصير طبيعي تقي من أمراض خطيرة 7 مزايا لمنصة تأشيرة السعودية تهنئة لـ محمد نشمي الفهادي بجائزة أفضل 100 طبيب في العالم وظائف إدارية شاغرة بشركة تهيئة وصيانة الطائرات
كشفت تقارير إعلامية أن نادي الاتحاد مهتم بضم أحد نجوم نادي ريال مدريد الإسباني في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
وكشف الصحفي التركي أكرم كونور عبر حسابه في منصة “إكس” أن الاتحاد يفكر في ضم النجم الكرواتي لوكا مودريتش مع منحه راتب يصل إلى 15 مليون يورو في الموسم.
ويرغب نادي الاتحاد في تدعيم صفوفه بأفضل اللاعبين بعد النتائج المخيبة التي حققها في كأس العالم للأندية 2023 والإقصاء من دور ربع النهائي على يد النادي الأهلي المصري.
وتفكر أندية الأهلي والهلال في منافسة الاتحاد على ضم مودريتش في يناير المقبل.