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نجم ريال مدريد يقترب من الاتحاد مقابل 15 مليون يورو سنويًّا

الأربعاء ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٧ صباحاً
نجم ريال مدريد يقترب من الاتحاد مقابل 15 مليون يورو سنويًّا
المواطن - محمد سمعه

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كشفت تقارير إعلامية أن نادي الاتحاد مهتم بضم أحد نجوم نادي ريال مدريد الإسباني في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

عرض الاتحاد لضم نجم ريال مدريد

وكشف الصحفي التركي أكرم كونور عبر حسابه في منصة “إكس” أن الاتحاد يفكر في ضم النجم الكرواتي لوكا مودريتش مع منحه راتب يصل إلى 15 مليون يورو في الموسم.

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ويرغب نادي الاتحاد في تدعيم صفوفه بأفضل اللاعبين بعد النتائج المخيبة التي حققها في كأس العالم للأندية 2023 والإقصاء من دور ربع النهائي على يد النادي الأهلي المصري.

لوكا مودريتش
مودريتش – المصدر @marca

وتفكر أندية الأهلي والهلال في منافسة الاتحاد على ضم مودريتش في يناير المقبل.

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