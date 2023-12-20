نجم ريال مدريد يقترب من الاتحاد مقابل 15 مليون يورو سنويًّا

كشفت تقارير إعلامية أن نادي الاتحاد مهتم بضم أحد نجوم نادي ريال مدريد الإسباني في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

عرض الاتحاد لضم نجم ريال مدريد

وكشف الصحفي التركي أكرم كونور عبر حسابه في منصة “إكس” أن الاتحاد يفكر في ضم النجم الكرواتي لوكا مودريتش مع منحه راتب يصل إلى 15 مليون يورو في الموسم.

ويرغب نادي الاتحاد في تدعيم صفوفه بأفضل اللاعبين بعد النتائج المخيبة التي حققها في كأس العالم للأندية 2023 والإقصاء من دور ربع النهائي على يد النادي الأهلي المصري.

وتفكر أندية الأهلي والهلال في منافسة الاتحاد على ضم مودريتش في يناير المقبل.