نجم مانشستر سيتي يُلمح لموافقته على الانضمام لـ الهلال

ألمح البرتغالي بيرناردو سيلفا، نجم الفريق الكروي الأول بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، إلى أنه قد ينضم لنادي الهلال صيف العام المقبل.

وكان اسم سيلفا ارتبط بالانضمام إما لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي أو برشلونة الإسباني أو الهلال.

وقال سيلفا في تصريحات صحفية: “الدوري السعودي يشهد تحسنًا كبيرًا والاستثمار به عالٍ ومستمر، أركز على موقفي ومصيري مع مانشستر سيتي ثم أفكر فيما هو قادم”.

وكشفت شبكة Foot Mercato الفرنسية أن الهلال لا يمانع في تقديم 930 ألف يورو في الأسبوع، بينما يتقاضى اللاعب في مانشستر سيتي حاليًّا راتبًا أسبوعيًّا قدره 175 ألف يورو.

وفي وقت سابق، وأكد موقع 90min العالمي، أن برناردو سيلفا تلقى عرضًا ضخمًا من أجل الانضمام إلى صفوف الهلال صيف 2023، والالتحاق بالثنائي الفرنسي كريم بنزيما ونجولو كانتي اللذين انضما لدوري روشن السعودي.