نجوم الاتحاد يصلون ملعب الجوهرة

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وصل لاعبو الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد إلى ملعب الجوهرة المشعة، وذلك استعدادًا لمواجهة نادي أوكلاند سيتي النيوزيلاندي في الدور الأول من بطولة كأس العالم للأندية 2023 والمقامة حاليًّا في جدة.
وجاء تشكيل العميد للمباراة مكونًا من: ”جروهي، أحمد حجازي، حسن كادش، زكريا هوساوي، مهند الشنقيطي، فيصل الغامدي، فابينيو، نجولو كانتي، بنزيما، رومارينيو، إيجور كورونادو”.
وفي حال فاز العميد على أوكلاند سيواجه النادي الأهلي المصري، يوم الجمعة المقبلة في الدور الثاني من البطولة.
جانب من وصول ممثل الوطن #الاتحاد لملعب الجوهرة 🔥🏟#الاتحاد_اوكلاند_سيتي#كأس_العالم_للأندية | #SSC pic.twitter.com/wpejBGTzn1
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 12, 2023