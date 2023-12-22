نجوم الملاكمة في المؤتمر الأخير لنزالات اليوم الحاسم: ممتنون لهذه الفرصة

أقيم يوم أمس الخميس في منطقة Kingdom Arena، إحدى مناطق موسم الرياض، المؤتمر الصحفي الأخير، استعدادًا لنزال “اليوم الحاسم” المرتقب عالميًّا، والذي يعد أحد أكبر النزالات في تاريخ الملاكمة ضمن فعاليات موسم الرياض 2023 بدعم من برنامج جودة الحياة، وحمل المؤتمر الأخير تصريحات متنوعة لأعظم أبطال الملاكمة العالمية.

أضخم نزال

شارك أنتوني جوشوا وأوتو والين عن حماسهم لخوض أضخم نزال لهذا العام ضمن موسم الرياض، حيث يعد هذا النزال الأصعب لكليهما. شكر والين المملكة على هذه الليلة الكبيرة وأَضاف: “أنا ملاكم ممتاز، ولو كنت مكان جوشوا لما اخترت أن أكون في هذا النزال الصعب”، حيث رد عليه جوشوا قائلًا: “أنا متطلع للقيام بأفضل أداء لي، كل تركيزي منصب على نزال يوم السبت”.

وعلى الجانب الآخر من المواجهات الرئيسة في ليلة النزال، أعرب كل من ديونتاي وايلدر وجوزيف باركر عن استعدادهم التام لليلة السبت المهمة في مسيرتهم الرياضية، حيث صرّح باركر مرتديًا الزي السعودي: “أنا هنا لأفوز بهذا النزال” بينما أعرب وايلدر عن سعادته للعودة إلى المملكة من أجل نزال رائع كهذا قائلًا: “الجميع متحمس لمثل هذه النزالات، لقد أتيت لأفوز مجددًا كما فعلت المرة الأولى”.

حماس وفخر

وأشار نجم الملاكمة جونيور فا خلال حديثه في المؤتمر عن حماسه وفخره بأنه جزء من نزال “اليوم الحسام” المنتظر يوم السبت، قائلًا: “سانشيز ملاكم قوي ولديه مهارات عالية، لكنني أثق بقدراتي وأثق بمهارات فريقي وسأنتصر عليه”، وصرح خصمه الملاكم فرانك سانشيز “جونيور فا ملاكم جيد، ولكنني متأهب لهذا النزال، لقد أتيت هنا لأبرز مهاراتي وحتى يرى كل العالم ما لدي” وأضاف: “لقد أتيت للسعودية حتى أفوز في المرتبة الأولى، وإن كان ذلك الفوز يأتي على حساب طرح فا، فتلك ضريبة الفوز”.

من جهته صرّح نجم الملاكمة مارك دي موري بأن الفوز سيكون من نصيبه ليلة السبت بلا شك، قائلًا: “لا شك في أن فيليب هرجوفيتش ملاكم قوي جدًّا، ولكن ضغط النزال عليه بالكامل، أنا لست قلقًا بشأن ما سيحصل في حلبة المصارعة، أنا هنا الآن لأطرح هرجوفيتش أرضًا، أنا متأكد تمامًا من أنني سأنتصر عليه وسأقسمه بالمنتصف في الحلبة”، ورد على تصريحاته في المؤتمر خصمه الملاكم فيليب هرجوفيتش بكل هدوء قائلًا: “كنت سأسمح له بالاستمتاع قليلًا بفوز عدة جولات، ولكن بسبب هذا التصريح سوف أعاقبه في حلبة النزال” وأضاف أنه ممتن لهذه الفرصة ولجميع العاملين على تحقيقها.

وشارك في المؤتمر الملاكم جاي أوبيتايا، والذي عبر عن حماسه لوجوده في الرياض لهذا النزال المهم، وأن اسمه سيلمع بسبب هذه اللية، مضيفًا: “هذه فرصة كبيرة لي، وهذه المواجهة ستكون حاسمة لإيليس زورو، عليه أن يأتي للحلبة بأفضل ما لديه لأنني متأكد من قدراتي، ستكون ليلة السبت ليلة استعراض المهارات” وأضاف: “لدي العديد من الأهداف التي أود تحقيقها، ولكن عليّ أن أهزم عدة أشخاص قبل الوصول لها”. وأضاف أليس زورو من جهته: “ليس لدي ما أخسره هنا وأنا واثق من قدراتي جدًّا، رغم الضغط الكبير الذي عادة ما يواجه الملاكمين قبل خوض مثل هذه المواجهات، إلا أنني مستمتع جدًّا بوقتي ولا أفكر بالخسارة أبدًا”.

وأعرب الملاكم أجيت كاباي في المؤتمر عن استعداده التام لليلة “اليوم الحاسم” حيث إنها ليلة حاسمة في مسيرته كملاكم، قائلًا: “لقد انتهى التحضير الذي يحمل أصعب الأوقات لهذا النزال، وبدأ الآن وقت الاستمتاع، لا أتحدث كثيرًا عن الملاكمة، أنا هنا الآن للنزال”. ومن جانبه، رد على تصريحاته ارسلانيك محمودوف بادئًا بإيضاح استعداده وحماسه لهذه الليلة العظيمة، ومضيفًا: “أنا أحترم أجيت كاباي ولكنني سأضطر لهزمه يوم السبت، سيكون نزالًا مختلفًا له.. إذا أغلقت أي غرفة علي مع شخص آخر، سأكون أنا من يخرج منها بالتأكيد”.

إعجاب بالسعودية

خلال فترة المؤتمر الثانية، شارك دميتري بيفول الذي سيواجه ليلة السبت نظيره ليندون آرثر الذي ظهر في المؤتمر مرتديًا الزي السعودي، معربًا عن إعجابه بالمملكة العربية السعودية وحماسه لكونه هنا. فيما لفت بيفول نظر الحضور إلى أنه تدرب كثيرًا من أجل نزال السبت، قائلًا: “أنا سعيد لأنني هنا من أجل النزال وكيف يصنع موسم الرياض هذه الفعاليات الكبيرة”، كما صرح “أحب أن أستمتع بالنزال أكثر من التفكير في طرح خصمي”.

وعلى الجانب المختلف تمامًا، أعرب كل من دانييل دوبوا وجاريل ميلر عن حماس كل منهم لهزيمة الآخر هزيمة ساحقة يوم السبت، حيث وجه دوبوا كلامه لميلر قائلًا: “لكل طفل صغير أب كبير، وسأضربك ليلة النزال كوالدك الكبير” والذي رد عليه ميلر بـ”سأعطيه فرصة للعب قليلًا في الحلبة قبل أسحقه يوم السبت”.

وعلى خلفية الاستعداد لانطلاق النزال العالمي أبدى مروج الملاكمة فرانك وارين انبهاره بهذا النزال، حيث أكد أنها ستكون أحد أكبر النزالات التي يشهدها عالم الملاكمة، وهي بداية عصر ذهبي للملاكمين. وأعرب فرانك عن امتنانه لموسم الرياض قائلًا: “نحن ممتنون لهذه الفرصة التي أصبحت حقيقة في فترة قصيرة جدًّا بفضل موسم الرياض” وأضاف: “إن ليلة السبت مهمة جدًّا لكل الملاكمين، نحن نتطلع لِما سيأتي عقب ليلة النزال هذه، ستكون هذه البداية لنزالات رائعة في العاصمة الرياض؛ حيث إن كل هذه النزالات تحمل معنًى مهمًّا جدًّا لدى الملاكمين، هي نقطة تحول مهمة في مسيرتهم”.

وفي نهاية أعمال المؤتمر أبدى أبطال الملاكمة استعدادهم للنزالات القادمة التي ستكون جزءًا من موسم الرياض للعام المقبل، مؤكدين أنهم سعداء بالمشاركة في هذا الاحتفال العالمي الكبير الذي جذب اهتمام عشاق الترفيه والرياضات المختلفة من جميع أنحاء العالم.

ويحتفي موسم الرياض بإطلاق نسخته الرابعة نهاية الشهر الجاري تحت شعار Big Time، كما يستقطب الزوار من جميع أنحاء العالم إلى العاصمة الرياض خلال أشهر الشتاء من كل عام لتجربة آلاف الحفلات الموسيقية والمعارض وغيرها من الفعاليات الترفيهية الفريدة التي يشارك فيها نخبة من المشاهير والعلامات التجارية البارزة، ويمكن حضور نزال “اليوم الحاسم” عن طريق الرابط: هنا