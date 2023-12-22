Icon

نجوم النصر يحفزون الجماهير لجولة الصين Icon النصر يسعى لتجنب انطلاقة الدور الأول Icon إيجار: حصر الدفع الإلكتروني للإيجار على العقود السكنية ببطاقتي سداد ومدى Icon التشكيل المتوقع لنهائي كأس العالم للأندية 2023 Icon مركز الملك سلمان يوزع المواد الغذائية على النازحين جنوب غزة Icon الكشف عن حكام مباريات اليوم بدوري روشن Icon التشكيل المتوقع لـ الأهلي المصري ضد أوراوا Icon خطيب المسجد النبوي: حلو القضاء ومره بإرادة الله Icon لا إصابات بين المواطنين السعوديين بحادث إطلاق النار في براغ Icon خطيب المسجد الحرام: لو كشف الله الستر عن الناس لعمّت العداوة والبغضاء Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
المقرر إقامتها الشهر المقبل

نجوم النصر يحفزون الجماهير لجولة الصين

الجمعة ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٤٠ مساءً
نجوم النصر يحفزون الجماهير لجولة الصين
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن نادي النصر، اليوم الجمعة، عن تفاصيل جولة الفريق الأول لكرة القدم في الصين، التي ستُقام شهر يناير المقبل، حيث سيخوض مباراتين وديتين.

جولة النصر في الصين

ونشر النادي عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، مقطع فيديو ظهر فيه العديد من نجومه، وفي مقدمتهم، الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، وكتب: “جماهيرنا في الصين.. النصر قادم في يناير”.

قد يهمّك أيضاً
توافد القادة على الكويت للتعزية في وفاة الشيخ نواف الأحمد

توافد القادة على الكويت للتعزية في وفاة الشيخ نواف الأحمد

ميتروفيتش يواصل ملاحقة رونالدو على صدارة قائمة الهدافين

ميتروفيتش يواصل ملاحقة رونالدو على صدارة قائمة الهدافين

النصر - دوري روشن السعودي
لاعبو الفريق – المصدر @AlNassrFC

وقال كريستيانو رونالدو في الفيديو: “هل أنتم مستعدون؟.. النصر قادم”، وعلق أليكس تيليس، قائلًا: “الصين، نتمنى أن تكونوا مستعدين لاستقبال العالمي”، وتحدث أندرسون تاليسكا، قائلًا: “لنستمتع بكرة القدم سويًا”.

كريستيانو رونالدو وتاليسكا
رونالدو وتاليسكا – المصدر @AlNassrFC

وعلق البرتغالي أوتافيو، قائلًا: “إنها زيارتنا الأولى للصين، سوف نحظى بوقت رائع”، وقال الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش: “الصين، لا نستطيع الانتظار حتى نكون هناك”، وتحدث لابورت، قائلًا: “نراكم يوم 24 يناير في شينزين”.

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضد نظيره شنغهاي، يوم 24 من شهر يناير المقبل، ثم يواجه تشجيانغ، يوم 28.

النصر
لاعبو الفريق – المصدر @AlNassrFC

المواجهة الأخيرة قبل جولة الصين

وقبل انطلاق الجولة الصينية، ستكون آخر مواجهات العالمي المحلية أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، يوم 30 ديسمبر الجاري، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي.

النصر
لاعبو الفريق – المصدر @AlNassrFC

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

شعراء ينعون محمد زايد الألمعي: رحل جبل الشعر العالي
السعودية اليوم

شعراء ينعون محمد زايد الألمعي: رحل جبل...

السعودية اليوم
كريستيانو رونالدو يسجل ويصنع للمرة السادسة
الرياضة

كريستيانو رونالدو يسجل ويصنع للمرة السادسة

الرياضة
استطلاع للرأي: السعودية أكثر دولة عربية وإسلامية قدمت دعمًا لغزة
أخبار رئيسية

استطلاع للرأي: السعودية أكثر دولة عربية وإسلامية...

أخبار رئيسية
وظائف شاغرة بمستشفى الملك عبدالله الجامعي
وظائف

وظائف شاغرة بمستشفى الملك عبدالله الجامعي

وظائف
لا صحة لقصف معبر رفح
العالم

لا صحة لقصف معبر رفح

العالم
ضبط 4 مقيمين لترويجهم الشبو في جدة
أخبار أمنية

ضبط 4 مقيمين لترويجهم الشبو في جدة

أخبار أمنية
وظائف شاغرة في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
وظائف

وظائف شاغرة في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

وظائف
جداول الحصص الدراسية لكافة المراحل التعليمية
السعودية اليوم

جداول الحصص الدراسية لكافة المراحل التعليمية

السعودية اليوم

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه