نجوم النصر يحفزون الجماهير لجولة الصين

أعلن نادي النصر، اليوم الجمعة، عن تفاصيل جولة الفريق الأول لكرة القدم في الصين، التي ستُقام شهر يناير المقبل، حيث سيخوض مباراتين وديتين.

جولة النصر في الصين

ونشر النادي عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، مقطع فيديو ظهر فيه العديد من نجومه، وفي مقدمتهم، الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، وكتب: “جماهيرنا في الصين.. النصر قادم في يناير”.

وقال كريستيانو رونالدو في الفيديو: “هل أنتم مستعدون؟.. النصر قادم”، وعلق أليكس تيليس، قائلًا: “الصين، نتمنى أن تكونوا مستعدين لاستقبال العالمي”، وتحدث أندرسون تاليسكا، قائلًا: “لنستمتع بكرة القدم سويًا”.

وعلق البرتغالي أوتافيو، قائلًا: “إنها زيارتنا الأولى للصين، سوف نحظى بوقت رائع”، وقال الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش: “الصين، لا نستطيع الانتظار حتى نكون هناك”، وتحدث لابورت، قائلًا: “نراكم يوم 24 يناير في شينزين”.

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضد نظيره شنغهاي، يوم 24 من شهر يناير المقبل، ثم يواجه تشجيانغ، يوم 28.

المواجهة الأخيرة قبل جولة الصين

وقبل انطلاق الجولة الصينية، ستكون آخر مواجهات العالمي المحلية أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، يوم 30 ديسمبر الجاري، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي.