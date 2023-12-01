نزاهة توقف 146 شخصًا خلال نوفمبر الماضي

كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد – نزاهة – عن عدد القضايا الجنائية والإدارية التي باشرتها خلال شهر نوفمبر الماضي.

جهود نزاهة لمكافحة الفساد

وأوضحت الهيئة في إنفوجراف لها عبر منصة إكس أنها باشرت التحقيق مع 341 شخصًا، فيما تم إيقاف 146 شخصًا (منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة).

وأشارت إلى أن الموقوفين ينتمون لعدة جهات رسمية تتبع وزارات الداخلية والدفاع والعدل والصحة والتعليم والشؤون البلدية والقروية والإسكان والبيئة والمياه والزراعة ممن تورطوا في جرائم فساد تنوعت بين رشوة واستغلال النفوذ الوظيفي وغسل الأموال والتزوير.

استمرار رصد المخالفات

وفي وقت سابق أكدت الهيئة على لسان متحدثها الرسمي أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.