نسخة جديدة من سيارة JAECOO J7 تنافس بي إم دبليو ومرسيدس في 2024

ينتظر عشاق سيارات الدفع الرباعي حول العالم، النسخة الجديدة من سيارة جايكو جيه سفن JAECOO J7 والتي ستوفر بديلًا راقيًا للعلامات التجارية الأوروبية المتميزة مثل مرسيدس وأودي وبي إم دبليو.

JAECOO J7 سيارة دفع رباعي في 2024

ويأتي قرار شركة السيارات الصينية بإطلاق سيارة دفع رباعي جديدة تمامًا JAECOO J7 مزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي في سوق المملكة المتحدة العام المقبل، بحسب صحيفة “ذا صن” البريطانية.

وستتضمن السيارة J7 مزيجًا فريدًا من تقنيات الذكاء الاصطناعي وقدرات التكيف مع الطرق الوعرة، وكلها موجودة داخل هيكل أنيق للغاية. وسوف تتخصص في التكنولوجيا الداخلية إلى جانب السيارات الهجينة والكهربائية بالكامل.

أهم مميزات JAECOO J7

ومن المحتمل أن تحتوي السيارة J7 على محركين كهربائيين ومحرك بنزين رباعي الأسطوانات سعة 1.6 لتر مزود بشاحن توربيني ينتج قوة 197 حصانًا و290 نيوتن متر من عزم الدوران.

تتميز J7 بشبكة مهيبة ومظهر ضخم وممتلئ. صرح فيكتور تشانغ، المتحدث الرسمي باسم Chery International، لـ AutoExpress أن الطراز الجديد سيكون معروضًا للبيع بحلول يونيو 2024 وأن شبكة الوكلاء في المملكة المتحدة في طور الإعداد.

تصنيف الأمان العالمي بالسيارة JAECOO J7

وتفتخر Jaecoo أيضًا بتصنيف الأمان العالمي من فئة الخمس نجوم بسبب هيكلها الذي يمتص الطاقة، جنبًا إلى جنب مع عدد من ميزات السلامة النشطة.

سيتم تضمين فتحة سقف كبيرة وشاشة عرض تفاعلية وصور بانورامية والعديد من تقنيات قمرة القيادة متعددة الأبعاد الأخرى في المقصورة الخاصة بالسيارة. وستشمل أيضًا تصوير بانورامي بزاوية 540 درجة للمساعدة في ركن السيارة ومقاعد مدفأة وجيدة التهوية، بالإضافة إلى نظام كهربائي للتحكم في وضعياتها.

سعر السيارة JAECOO J7

ولم يتم تأكيد السعر بعد، ولكن تشير المؤشرات الأولية، أن السعر سيتراوح بين 44.511 دولار أمريكي إلى 57.228 دولار أمريكي.

ومن المتوقع أن تحقق السيارة نجاحًا كبيرًا ومبيعات قوية بفضل التصميم المميز والتقنيات الحديثة المتوفرة فيها.