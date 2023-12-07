نصراوي يُعلق على تصريحات محمد نور المثيرة ضد الهلال

أثارت تعليقات محمد نور، نجم نادي الاتحاد السابق، عن نادي الهلال وفوزه على النصر يوم الجمعة الماضية بنتيجة 3- 0 في دوري روشن، تساؤل وحيرة المدرب القانوني والكاتب محمد الدويش المعروف بانتمائه لنادي النصر.

ماذا قال محمد نور ؟

وكان نور قال لـ محمد الدعيع حارس مرمى الهلال ومنتخب السعودية الأسبق في برنامج “دورينا غير” عقب فوز الهلال على النصر: “كنت تعلم ماذا سيحدث في المباراة وتعرف نتيجتها مسبقًا؟، ألست سعيدًا بالفوز؟!”.

ليرد الدعيع على نور: “نعم سعيد وكنت أملك الثقة في فريقي”.

فرد نور بسخرية قائلًا: “ثقة ؟!، ليست ثقة لكن الجميع كان يعلم ماذا سيحدث للنصر في المباراة”.

ماذا يقصد #محمد_نور بقوله : كنتم عارفين ما سيحدث في المباراة ؟ — محمد الدويش (@Aldowayesh) December 6, 2023

الدويش علق على حديث نور مع الدعيع قائلًا عبر حسابه في منصة “إكس”: “ماذا كان يقصد محمد نور، بقوله، كنتم عارفين ما سيحدث في المباراة ؟!”.

وكان الحكم الكولومبي ويلمار رولدان، ألغى هدفًا للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بجانب عدم طرده للاعب الصربي سافيتش بعد دهسه لقدم البرازيلي تاليسكا، كما لم يطرد اللاعب سعود عبدالحميد بعدما لمس الكرة بيده أمام مرمى حارسه ياسين بونو.