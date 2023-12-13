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نصيحة : تناولوا الشاي بدون السكر أو المحليات الصناعية

الأربعاء ١٣ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٢ صباحاً
نصيحة : تناولوا الشاي بدون السكر أو المحليات الصناعية
المواطن - فريق التحرير

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دعا أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات، الدكتور فهد الخضيري، إلى تناول الشاي بدون إضافة السكر أو المحليات الصناعية لتفادي أضرار السكر.

استبعاد المحليات الصناعية

وقال الخضري : عوّد نفسك على شرب الشاهي بدون سكر ، المسألة تعويد واعتياد فقط وليس ضروري إضافة السكر. لأننا أفسدنا طعامنا بهذه الإضافات كالسكر وغيره، تناول طعامك طبيعي كما خلقه الله ولا تعبث فيه بالمحليات الصناعية ولا السكر. لأنك في الحقيقة لا تستمتع بالشاهي لأنك تتناول سكر وليس شاهي بسبب إضافة السكر”.

فوائد القهوة والشاي

وكانت دراسة حديثة أكدت أن القهوة والشاي يساعدان في الحفاظ على القوة الجسدية والقدرة على ممارسة النشاط البدني في سن الشيخوخة.

وأظهرت الدراسة أن تناول القهوة والشاي بنوعيه الأسود والأخضر ارتبط بانخفاض كبير في احتمال الضعف الجسدي في سن الشيخوخة.

وأوضح العلماء أن هذه المشروبات، بالإضافة إلى الكافيين، غنية بمركبات البوليفينول التي لها خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات.

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ويعتقد أن فوائدها الصحية، مثل الحماية من مرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية والأمراض العصبية والسمنة، تساعد شاربي القهوة والشاي على البقاء نشيطين حتى سن الشيخوخة.

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