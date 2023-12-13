نصيحة : تناولوا الشاي بدون السكر أو المحليات الصناعية

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وكانت دراسة حديثة أكدت أن القهوة والشاي يساعدان في الحفاظ على القوة الجسدية والقدرة على ممارسة النشاط البدني في سن الشيخوخة.
وأوضح العلماء أن هذه المشروبات، بالإضافة إلى الكافيين، غنية بمركبات البوليفينول التي لها خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات.
ويعتقد أن فوائدها الصحية، مثل الحماية من مرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية والأمراض العصبية والسمنة، تساعد شاربي القهوة والشاي على البقاء نشيطين حتى سن الشيخوخة.