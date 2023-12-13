نصيحة : تناولوا الشاي بدون السكر أو المحليات الصناعية

دعا أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات، الدكتور فهد الخضيري، إلى تناول الشاي بدون إضافة السكر أو المحليات الصناعية لتفادي أضرار السكر.

استبعاد المحليات الصناعية

وقال الخضري : عوّد نفسك على شرب الشاهي بدون سكر ، المسألة تعويد واعتياد فقط وليس ضروري إضافة السكر. لأننا أفسدنا طعامنا بهذه الإضافات كالسكر وغيره، تناول طعامك طبيعي كما خلقه الله ولا تعبث فيه بالمحليات الصناعية ولا السكر. لأنك في الحقيقة لا تستمتع بالشاهي لأنك تتناول سكر وليس شاهي بسبب إضافة السكر”.

فوائد القهوة والشاي