نظام غذائي صارم ينقص الوزن خلال 8 أسابيع فقط مشروع الرياض الخضراء يشجر شعيب غذوانة احتساب نسبة التذبذب لوحدات صندوق الإنماء بـ10.44 ريال ترقية الجعيد إلى درجة أستاذ مساعد في جامعة الملك عبدالعزيز لقطات توثق أمطار ينبع ورابغ صباح اليوم رغم تعليق الدراسة مقرات اختبارات موهبة مفتوحة إعلان نتائج اختبار القدرة المعرفية الورقي غدًا الشراكة الاقتصادية للسعودية مع روسيا الأكثر قوة بمنطقة الشرق الأوسط أسعار الذهب في السعودية اليوم .. عيار 24 يسجل 243.60 ريال السعودية في طريقها لامتلاك الطائرة الحربية الأكثر مبيعًا بالعالم رافال
يسعى الكثير إلى اتباع نظام غذائي ينقص الوزن لكنه في الغالب لا يستمر طويلًا وغالبًا ما يخفق في إنقاص وزنه بالشكل المطلوب ما دفع العلماء إلى البحث عن نظام قصير المدى يمكنه أن يحقق الهدف المطلوب في أقصر فترة زمنية.
وكشف بحث جديد أن نظاماً غذائياً نباتياً ساهم في خفض الأنسولين وانخفاض الوزن وكذلك مستويات البروتين المرتبط بأمراض القلب والسكتة الدماغية في غضون شهرين فقط.
وتوفر النتائج المزيد من الأدلة لإظهار أن الأنظمة الغذائية النباتية ليست الخيار الأفضل للبيئة فحسب، بل يمكن أن تكون رائعة للأشخاص أيضا.
وفي الدراسة، جنّد الباحثون 22 زوجاً من التوائم المتطابقة الصحية، للتحكم في الاختلافات الجينية والتربية ونمط الحياة، وقسموا التوائم إلى مجموعتين، تم تزويدها بأنظمة غذائية صحية تحتوي على الخضار والبقوليات والفواكه والحبوب الكاملة والمكسرات والبذور. وكان الاختلاف الوحيد هو أن واحداً من كل مجموعة استهلك أيضا ما يعتبر كمية صحية من اللحوم.
وخلال الأسابيع الأربعة الأولى من التجربة، قامت كلتا المجموعتين بإعداد وجبات طعام مُعدة خصيصا لوجبات الإفطار والغداء والعشاء، وتم تزويدهما بتعليمات صارمة حول الوجبات الخفيفة التي يمكن أن يتناولوها. وشملت: تجنب الأطعمة المصنعة والحفاظ على مجموعة متنوعة متوازنة من المجموعات الغذائية.