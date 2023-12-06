نظام غذائي صارم ينقص الوزن خلال 8 أسابيع فقط

يسعى الكثير إلى اتباع نظام غذائي ينقص الوزن لكنه في الغالب لا يستمر طويلًا وغالبًا ما يخفق في إنقاص وزنه بالشكل المطلوب ما دفع العلماء إلى البحث عن نظام قصير المدى يمكنه أن يحقق الهدف المطلوب في أقصر فترة زمنية.

نظام غذائي نباتي

وكشف بحث جديد أن نظاماً غذائياً نباتياً ساهم في خفض الأنسولين وانخفاض الوزن وكذلك مستويات البروتين المرتبط بأمراض القلب والسكتة الدماغية في غضون شهرين فقط.

وتوفر النتائج المزيد من الأدلة لإظهار أن الأنظمة الغذائية النباتية ليست الخيار الأفضل للبيئة فحسب، بل يمكن أن تكون رائعة للأشخاص أيضا.

وفي الدراسة، جنّد الباحثون 22 زوجاً من التوائم المتطابقة الصحية، للتحكم في الاختلافات الجينية والتربية ونمط الحياة، وقسموا التوائم إلى مجموعتين، تم تزويدها بأنظمة غذائية صحية تحتوي على الخضار والبقوليات والفواكه والحبوب الكاملة والمكسرات والبذور. وكان الاختلاف الوحيد هو أن واحداً من كل مجموعة استهلك أيضا ما يعتبر كمية صحية من اللحوم.

الوجبات الخفيفة

وخلال الأسابيع الأربعة الأولى من التجربة، قامت كلتا المجموعتين بإعداد وجبات طعام مُعدة خصيصا لوجبات الإفطار والغداء والعشاء، وتم تزويدهما بتعليمات صارمة حول الوجبات الخفيفة التي يمكن أن يتناولوها. وشملت: تجنب الأطعمة المصنعة والحفاظ على مجموعة متنوعة متوازنة من المجموعات الغذائية.

مخاطر صحية