نفقات ميزانية 2024: القطاع العسكري 269 مليار ريال والتعليم 195 مليارًا

تعكس ميزانية السعودية 2024 حجم الإنفاق الضخم والتاريخي في كافة القطاعات والخدمات في المملكة العربية السعودية.

نفقات ميزانية 2024

وتشمل نفقات ميزانية المملكة 2024 بالتفصيل ما يلي:

– القطاع العسكري: 269 مليار ريال

– الصحة والتنمية الاجتماعية: 214 مليار ريال

– الخدمات البلدية: 81 مليار ريال

– التعليم: 195 مليار ريال

– الأمن والمناطق الإدارية: 112 مليار ريال

وتعكس ميزانية السعودية لعام 2024 حجم النجاح الاقتصادي وسياسات رؤية المملكة 2030م في دعم الاقتصاد المحلي، حيث عكست الميزانية نمو الناتج المحلي التقديري بنسبة 4.4%.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، حفظه الله، قد رأس مساء اليوم الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء لإقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1445 / 1446هـ 2024م، والتي تعد رابع موازنة تريليونية والأضخم في تاريخ المملكة.

تفاصيل ميزانية المملكة

واستعرض مجلس الوزراء بنود الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1445 / 1446 هـ (2024م)، وأصدر قراره بشأنها متضمناً ما يلي:

1 ـ تُقدّر الإيرادات بمبلغ (1.172.000.000.000) ألف ومائة واثنين وسبعين مليار ريـال.

2 ـ تُعْتَمد المصروفات بمبلغ (1.251.000.000.000) ألف ومائتين وواحد وخمسين مليار ريـال.

3 ـ يقدّر العجز بمبلغ (79.000.000.000) تسعة وسبعين مليار ريـال.

توجيه خادم الحرمين

وقد وجه خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – الوزراء والمسؤولين كل فيما يخصه بالالتزام الفاعل في تنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج ومشاريع تنموية واجتماعية.