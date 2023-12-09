رد فعل يايسله بعد نتيجة مباراة الأهلي ضد الرائد شجار بين رجلين بأحد شوارع لندن بسبب علم فلسطين طريقة جديدة لسرقة حسابات واتساب إحباط تهريب 350 كجم من القات المخدر بعسير ريال مدريد يُهدر فرصة الابتعاد بالصدارة بعد التعادل مع بيتيس جاءكم البرد.. الحالة المطرية الـ5 تبدأ الأربعاء نقلة نوعية في علاج السرطان عبر مركز المركز السعودي للعلاج بالبروتون التعادل السلبي عنوان مباراة الأهلي والرائد سرقة بضائع بملايين الدولارات عبر موقع أمازون الغواصة الأكثر فخامة في العالم بتكلفة 300 مليون دولار
يعتبر العلاج بالبروتون أحد وسائل علاج السرطان التي تبشر بنتائج إيجابية نظرًا لأنه يتفادى الآثار السلبية لأنواع العلاجات الأخرى.
وقال مشرف مركز علاج البروتون في مدينة الملك فهد الطبية، د. مشبب العسيري، إن هذا العلاج يعد شكلًا من أشكال علاج الأمراض السرطانية لكنه يتميز عن غيره بأنه قليل المضاعفات مقارنة بوسائل العلاج الإشعاعي الأخرى التي يستفيد منها 95% تقريبًا من مرضى السرطان لكن هناك 5% تقريبًا يعانون من آثار العلاج الإشعاعي.
وأضاف أنه في بعض الحالات يكون الورم السرطاني قرب أحد الأعضاء الحساسة مثل العين أو القلب وبالتالي تكون مخاطر العلاج الإشعاعي عالية وهنا نلجأ إلى العلاج البريتوني.
وسيقوم المركز السعودي للعلاج بالبروتون باستخدام شعاع بروتون رفيع شديد الدقة حيث إن هذا الشعاع عبارة عن بروتونات تتمثل بجسيمات أولية تحمل شحنة موجبـة يمكـن أن تحيد وتتركز في مجالات مغناطيسية وأن يتم توجيه الشعاع حسب الرغبــة الى بؤرة الـورم.
ويعتبر المركز السعودي للعلاج بالبروتون أول مركز لعلاج أورام السرطان بتقنية البروتون في الشرق الأوسط.
كما يعتبر واحدًا من أكبر المشروعات التي يشهدها القطاع الصحي محققًا شراكة نوعية بين القطاعين الحكومي والخاص، كما أن المركز بهذه التقنية يساهم في تحقيق نقلة نوعية في علاج الأورام مواكبًا التطور الحاصل في هذا المجال على مستوى العالم.
فيديو | د. مشبب العسيري مشرف مركز "علاج البروتون" في مدينة الملك فهد الطبية: العلاج يعد شكلا من أشكال علاج الأمراض السرطانية وقليل المضاعفات #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/dZz6BYnbUE
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 9, 2023