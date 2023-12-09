Icon

رد فعل يايسله بعد نتيجة مباراة الأهلي ضد الرائد Icon شجار بين رجلين بأحد شوارع لندن بسبب علم فلسطين Icon طريقة جديدة لسرقة حسابات واتساب Icon إحباط تهريب 350 كجم من القات المخدر بعسير Icon ريال مدريد يُهدر فرصة الابتعاد بالصدارة بعد التعادل مع بيتيس Icon جاءكم البرد.. الحالة المطرية الـ5 تبدأ الأربعاء Icon نقلة نوعية في علاج السرطان عبر مركز المركز السعودي للعلاج بالبروتون Icon التعادل السلبي عنوان مباراة الأهلي والرائد Icon سرقة بضائع بملايين الدولارات عبر موقع أمازون Icon الغواصة الأكثر فخامة في العالم بتكلفة 300 مليون دولار Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

صحة وطب‎
حصاد اليوم
يستهدف بؤرة الـورم بشعاع رفيع شديد الدقة

نقلة نوعية في علاج السرطان عبر مركز المركز السعودي للعلاج بالبروتون

السبت ٩ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٠ مساءً
نقلة نوعية في علاج السرطان عبر مركز المركز السعودي للعلاج بالبروتون
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يعتبر العلاج بالبروتون أحد وسائل علاج السرطان التي تبشر بنتائج إيجابية نظرًا لأنه يتفادى الآثار السلبية لأنواع العلاجات الأخرى.

علاج السرطان بالبروتون

وقال مشرف مركز علاج البروتون في مدينة الملك فهد الطبية، د. مشبب العسيري، إن هذا العلاج يعد شكلًا من أشكال علاج الأمراض السرطانية لكنه يتميز عن غيره بأنه قليل المضاعفات مقارنة بوسائل العلاج الإشعاعي الأخرى التي يستفيد منها 95% تقريبًا من مرضى السرطان لكن هناك 5% تقريبًا يعانون من آثار العلاج الإشعاعي.

قد يهمّك أيضاً
السعودية وقطر علاقات تاريخية تستند لثوابت مشتركة في كافة المجالات

السعودية وقطر علاقات تاريخية تستند لثوابت مشتركة في كافة المجالات

تعديل لائحة مؤسسات السوق المالية لتطوير أحكام الإفلاس

تعديل لائحة مؤسسات السوق المالية لتطوير أحكام الإفلاس

وأضاف أنه في بعض الحالات يكون الورم السرطاني قرب أحد الأعضاء الحساسة مثل العين أو القلب وبالتالي تكون مخاطر العلاج الإشعاعي عالية وهنا نلجأ إلى العلاج البريتوني.

التقنية المستخدمة

وسيقوم المركز السعودي للعلاج بالبروتون باستخدام شعاع بروتون رفيع شديد الدقة حيث إن هذا الشعاع عبارة عن بروتونات تتمثل بجسيمات أولية تحمل شحنة موجبـة يمكـن أن تحيد وتتركز في مجالات مغناطيسية وأن يتم توجيه الشعاع حسب الرغبــة الى بؤرة الـورم.

المركز السعودي للعلاج بالبروتون

ويعتبر المركز السعودي للعلاج بالبروتون أول مركز لعلاج أورام السرطان بتقنية البروتون في الشرق الأوسط.

كما يعتبر واحدًا من أكبر المشروعات التي يشهدها القطاع الصحي محققًا شراكة نوعية بين القطاعين الحكومي والخاص، كما أن المركز بهذه التقنية يساهم في تحقيق نقلة نوعية في علاج الأورام مواكبًا التطور الحاصل في هذا المجال على مستوى العالم.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة بالبنك الإسلامي للتنمية
وظائف

وظائف شاغرة بالبنك الإسلامي للتنمية

وظائف
18 مليار ريال حجم مشاريع للمياه بجازان.. و5 مقومات جاذبة للاستثمار
السعودية اليوم

18 مليار ريال حجم مشاريع للمياه بجازان.....

السعودية اليوم
استثمارات سعودية بقيمة 59 مليار دولار بصناعة الفوسفات خلال عقد
السعودية اليوم

استثمارات سعودية بقيمة 59 مليار دولار بصناعة...

السعودية اليوم
أعراض غير معتادة تصيب سكان بلدة لبنانية
العالم

أعراض غير معتادة تصيب سكان بلدة لبنانية

العالم
قمر التربيع الأخير يزين سماء المملكة الليلة
أخبار رئيسية

قمر التربيع الأخير يزين سماء المملكة الليلة

أخبار رئيسية
خصائص ديسمبر المناخية: شهر الأمطار والسابع منه تبدأ المربعانية
أخبار رئيسية

خصائص ديسمبر المناخية: شهر الأمطار والسابع منه...

أخبار رئيسية
متى تبيع ومتى تشتري في سوق الأسهم؟
السعودية اليوم

متى تبيع ومتى تشتري في سوق الأسهم؟

السعودية اليوم
لقطات من زيارة وزير الإعلام لـ بلاك هات 23 بالرياض
السعودية اليوم

لقطات من زيارة وزير الإعلام لـ بلاك...

السعودية اليوم

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه