نقلة نوعية في علاج السرطان عبر مركز المركز السعودي للعلاج بالبروتون

يعتبر العلاج بالبروتون أحد وسائل علاج السرطان التي تبشر بنتائج إيجابية نظرًا لأنه يتفادى الآثار السلبية لأنواع العلاجات الأخرى.

علاج السرطان بالبروتون

وقال مشرف مركز علاج البروتون في مدينة الملك فهد الطبية، د. مشبب العسيري، إن هذا العلاج يعد شكلًا من أشكال علاج الأمراض السرطانية لكنه يتميز عن غيره بأنه قليل المضاعفات مقارنة بوسائل العلاج الإشعاعي الأخرى التي يستفيد منها 95% تقريبًا من مرضى السرطان لكن هناك 5% تقريبًا يعانون من آثار العلاج الإشعاعي.

وأضاف أنه في بعض الحالات يكون الورم السرطاني قرب أحد الأعضاء الحساسة مثل العين أو القلب وبالتالي تكون مخاطر العلاج الإشعاعي عالية وهنا نلجأ إلى العلاج البريتوني.

التقنية المستخدمة

وسيقوم المركز السعودي للعلاج بالبروتون باستخدام شعاع بروتون رفيع شديد الدقة حيث إن هذا الشعاع عبارة عن بروتونات تتمثل بجسيمات أولية تحمل شحنة موجبـة يمكـن أن تحيد وتتركز في مجالات مغناطيسية وأن يتم توجيه الشعاع حسب الرغبــة الى بؤرة الـورم.

المركز السعودي للعلاج بالبروتون

ويعتبر المركز السعودي للعلاج بالبروتون أول مركز لعلاج أورام السرطان بتقنية البروتون في الشرق الأوسط.

كما يعتبر واحدًا من أكبر المشروعات التي يشهدها القطاع الصحي محققًا شراكة نوعية بين القطاعين الحكومي والخاص، كما أن المركز بهذه التقنية يساهم في تحقيق نقلة نوعية في علاج الأورام مواكبًا التطور الحاصل في هذا المجال على مستوى العالم.