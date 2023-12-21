نقل مواجهتي الاتحاد ضد النصر والرائد

أعلنت إدارة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، مساء اليوم الخميس، عن نقل مباراتي الاتحاد أمام النصر والرائد.

نقل مباراتين للاتحاد

وأوضحت الرابطة في بيانها، أن مباراة الاتحاد ضد الرائد، المقرر إقامتها السبت المقبل، في الجولة الـ18 من دوري روشن السعودي، ستُقام في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة بدلًا من ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل.

وأشارت في بيان عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، إلى أن نقل المباراة جاء لعدم انتهاء التنسيق مع الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بشأن استلام المنشآت الرياضية المستضيفة لبطولة كأس العالم للأندية 2023.

وأصدرت قرارًا بتأجيل مباراة الوحدة والرياض المقررة في التوقيت نفسه من ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة لتلعب، عند التاسعة من مساء الأحد المقبل.

وجاء في ختام البيان: “قررت نقل مباراة الاتحاد والنصر المؤجلة من الجولة الـ 17، والمقررة الثلاثاء المقبل من مدينة الملك عبدالله الرياضية، إلى ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية في جدة، دون إجراء تعديل في توقيتها”.

الاتحاد في دوري روشن

ويتواجد العميد في المركز الخامس بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 28 نقطة، من الفوز في 8 مباريات، والتعادل في 4 لقاءات والخسارة مثلهم، ونجح في تسجيل 31 هدفًا، واستقبلت شباكه 18 هدفًا.