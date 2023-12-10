نكودو يخطف نجومية الجولة الـ16

تألق النجم الكاميروني كيفن نكودو بشكل لافت مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك، ليكون من أبرز اللاعبين في الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي.

نكودو الأفضل بالجولة

وكشفت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور”، عن تقييمات اللاعبين بالجولة الـ16 من دوري روشن السعودي، ومنحت نكودو أعلى تقييم بـ9.6 درجات، بعد المستوى المميز الذي قدمه أمام الاتحاد.

وخطف نكودو الأنظار خلال مباراة ضمك ضد الاتحاد، حيث نجح في تسجيل هدفين، ليصل إلى 9 مساهمات تهديفية في آخر 3 مواجهات بدوري روشن السعودي، ويتقدم للمركز الثالث بقائمة الهدافين بـ13 هدفًا.

وحصل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، البرازيلي أندرسون تاليسكا على ثاني أعلى تقييم في الجولة بـ9.1 درجات، يليه نجم التعاون، ألفارو ميدران، حيث حصل على تقييم 8.8 درجات.

ترتيب دوري روشن

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن بعد الجولة الـ16، كالتالي؛ الهلال في الصدارة بـ44 نقطة، ثم النصر بـ37 نقطة، يليه التعاون برصيد 31 نقطة، ثم الأهلي بـ30 نقطة، وبفارق نقطتين عن الاتحاد.

ويقع ضمك في المركز السادس بـ24 نقطة، بالتساوي مع الفتح والاتفاق، ثم الوحدة بـ22 نقطة، الفيحاء بـ19 نقطة، وبفارق نقطتين عن الشباب والطائي، ثم الخليج والرياض بـ16 نقطة، الرائد، الأخدود وأبها 13 نقطة، والحزم 11 نقطة.