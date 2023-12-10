Icon

نكودو يخطف نجومية الجولة الـ16 Icon القصاص من مواطن ضرب زوجته ودفعها على الجدار مما أدى إلى وفاتها Icon الكلية التطبيقية في جامعة الأميرة نورة تطلق برنامج دبلوم الضيافة الجوية Icon أنشيلوتي يعقد اجتماعًا عاجلًا مع مودريتش Icon المؤتمر الصحفي بمهرجان الرياض للمسرح يكشف تفاصيل الدورة الأولى Icon اللجنة التنسيقية لجمعيات التوحد تطلق أعمال الملتقى الأول لجمعيات التوحد Icon حساب المواطن: إيداع 3.4 مليار ريال لـ 10.8 مليون مستفيد وتابع Icon نيوم تعلن عن إطلاق شركة نيوم للغذاء توبيان Icon التأمينات: 4 خطوات لاستكمال بيانات المنشأة Icon انطلاق انتخابات الرئاسة في مصر لعام 2024 Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
بعد تألقه في مباراة الاتحاد

نكودو يخطف نجومية الجولة الـ16

الأحد ١٠ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٣ مساءً
نكودو يخطف نجومية الجولة الـ16
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تألق النجم الكاميروني كيفن نكودو بشكل لافت مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك، ليكون من أبرز اللاعبين في الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي.

نكودو الأفضل بالجولة

وكشفت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور”، عن تقييمات اللاعبين بالجولة الـ16 من دوري روشن السعودي، ومنحت نكودو أعلى تقييم بـ9.6 درجات، بعد المستوى المميز الذي قدمه أمام الاتحاد.

قد يهمّك أيضاً
الشراكة الاقتصادية للسعودية مع روسيا الأكثر قوة بمنطقة الشرق الأوسط

الشراكة الاقتصادية للسعودية مع روسيا الأكثر قوة بمنطقة الشرق الأوسط

التأمينات: النظام لا يمنع المواطن من العمل في أكثر من وظيفة

التأمينات: النظام لا يمنع المواطن من العمل في أكثر من وظيفة

نكودو
نكودو – المصدر @SPL

وخطف نكودو الأنظار خلال مباراة ضمك ضد الاتحاد، حيث نجح في تسجيل هدفين، ليصل إلى 9 مساهمات تهديفية في آخر 3 مواجهات بدوري روشن السعودي، ويتقدم للمركز الثالث بقائمة الهدافين بـ13 هدفًا.

وحصل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، البرازيلي أندرسون تاليسكا على ثاني أعلى تقييم في الجولة بـ9.1 درجات، يليه نجم التعاون، ألفارو ميدران، حيث حصل على تقييم 8.8 درجات.

تاليسكا
اللاعب البرازيلي – المصدر @SPL

ترتيب دوري روشن

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن بعد الجولة الـ16، كالتالي؛ الهلال في الصدارة بـ44 نقطة، ثم النصر بـ37 نقطة، يليه التعاون برصيد 31 نقطة، ثم الأهلي بـ30 نقطة، وبفارق نقطتين عن الاتحاد.

ويقع ضمك في المركز السادس بـ24 نقطة، بالتساوي مع الفتح والاتفاق، ثم الوحدة بـ22 نقطة، الفيحاء بـ19 نقطة، وبفارق نقطتين عن الشباب والطائي، ثم الخليج والرياض بـ16 نقطة، الرائد، الأخدود وأبها 13 نقطة، والحزم 11 نقطة.

الهلال
لاعبو الفريق – المصدر @SPL

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة في مدينة الملك سعود الطبية
وظائف

وظائف شاغرة في مدينة الملك سعود الطبية

وظائف
6 أمتعة غير مسموح السفر بها عبر مطار الملك عبدالعزيز
السعودية اليوم

6 أمتعة غير مسموح السفر بها عبر...

السعودية اليوم
فوز ثمين لـ مان يونايتد ضد تشيلسي
الرياضة

فوز ثمين لـ مان يونايتد ضد تشيلسي

الرياضة
وظائف شاغرة في مجموعة الفطيم القابضة
وظائف

وظائف شاغرة في مجموعة الفطيم القابضة

وظائف
ارتفاع طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 بـ 207.30 ريال
السوق

ارتفاع طفيف في أسعار الذهب وعيار 21...

السوق
نفقات ميزانية 2024: القطاع العسكري 269 مليار ريال والتعليم 195 مليارًا
السعودية اليوم

نفقات ميزانية 2024: القطاع العسكري 269 مليار...

السعودية اليوم
مفاجأة سارة لـ الهلال قبل مواجهة النصر
الرياضة

مفاجأة سارة لـ الهلال قبل مواجهة النصر

الرياضة
تعليم الرياض يجري المقابلات الشخصية للوظائف التعليمية
حصاد اليوم

تعليم الرياض يجري المقابلات الشخصية للوظائف التعليمية

حصاد اليوم

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه