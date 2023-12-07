قصة أسماء الكاف.. فتاة كفيفة تنهي دراستها وتصبح متطوعة نكودو يمنح ضمك التقدم ضد الاتحاد الحزم يُنهي الشوط الأول متقدمًا على الفتح بثنائية الديوان الملكي: وفاة الأمير طلال بن عبدالعزيز بن بندر آل سعود 3 أندية سعودية تسعى لضم فيرمينو وظائف شاغرة لدى الأهلي إسناد في 6 مدن وظائف شاغرة لدى شركة محركات الطائرات 37 وظيفة شاغرة في مشروع القدية وظائف شاغرة في شركة NOMAC كارينيو لا يعرف الخسارة ضد الفتح
انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة ضمك ضد الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي، بتقدم فارس الجنوب بهدفين مقابل هدف.
وبدأت مباراة ضمك ضد الاتحاد المقامة على إستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بشكل سريع، وأطلق عبدالرزاق حمدالله تسديدة مرت بجانب المرمى عند الدقيقة السادسة.
ونجح الكاميروني كيفين نكودو في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 12، بعدما انطلق بهجمة مرتدة سريعة، شدد كرة قوية لتهز الشباك، وتعرض لويز فيليبي لإصابة بعدها مباشرة ليُغادر، ويُشارك مهند الشنقيطي بدلًا منه.
وأطلق مروان الصحفي تسديدة قوية مرت أعلى المرمى عند الدقيقة 30، واستمرت المحاولات لتسجيل هدف جديد، وسجل حمدالله هدف التعادل من ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع.
ورد نكودو، وسجل هدف التقدم سريعًا من تسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك ضد الاتحاد بنتيجة 2- 1.
وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 28 نقطة، فيما يتواجد فارس الجنوب في المركز الثامن برصيد 21 نقطة.