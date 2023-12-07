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ضمن منافسات الجولة الـ16

نكودو يمنح ضمك التقدم ضد الاتحاد

الخميس ٧ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:١٢ مساءً
نكودو يمنح ضمك التقدم ضد الاتحاد
المواطن - فريق التحرير

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انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة ضمك ضد الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي، بتقدم فارس الجنوب بهدفين مقابل هدف.

تعادل ضمك ضد الاتحاد

وبدأت مباراة ضمك ضد الاتحاد المقامة على إستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بشكل سريع، وأطلق عبدالرزاق حمدالله تسديدة مرت بجانب المرمى عند الدقيقة السادسة.

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ونجح الكاميروني كيفين نكودو في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 12، بعدما انطلق بهجمة مرتدة سريعة، شدد كرة قوية لتهز الشباك، وتعرض لويز فيليبي لإصابة بعدها مباشرة ليُغادر، ويُشارك مهند الشنقيطي بدلًا منه.

نكودو
نكودو – المصدر @SPL

وأطلق مروان الصحفي تسديدة قوية مرت أعلى المرمى عند الدقيقة 30، واستمرت المحاولات لتسجيل هدف جديد، وسجل حمدالله هدف التعادل من ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع.

ورد نكودو، وسجل هدف التقدم سريعًا من تسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك ضد الاتحاد بنتيجة 2- 1.

ضمك
لاعبو الفريق – المصدر @SPL

الفريقان بدوري روشن

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 28 نقطة، فيما يتواجد فارس الجنوب في المركز الثامن برصيد 21 نقطة.

الاتحاد
لاعبو الاتحاد – المصدر @SPL

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