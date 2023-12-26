نوتنغهام فورست يُسقط نيوكاسل يونايتد بثلاثية

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نجح الفريق الكروي الأول بنادي نوتنغهام فورست في تحقيق فوز كبير على نادي نيوكاسل يونايتد بثلاثية لهدف، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي.
وكان نيوكاسل تقدم بالهدف الأول عبر اللاعب السويدي إلكساندر إيزاك في الدقيقة الـ23.
وفي الشوط الثاني، سجل فريق نوتنغهام 3 أهداف عبر نجمه كريس وود في الدقائق الـ 45 والـ53 والـ60.
وبعد المباراة، أصبح رصيد نوتنغهام 17 نقطة في المركز الـ16، بينما تجمد رصيد نيوكاسل عند 29 نقطة.