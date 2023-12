نورلانا في نيوم يعيد تعريف الحياة العصرية المستدامة

يعيد مشروع نيوم الطموح في المملكة العربية السعودية، الذي تبلغ قيمته 500 مليار دولار، تشكيل مشهد الأعمال والسياحة حول العالم، بعدما كشف عن أحدث مشاريعه المذهلة، نورلانا.

وأشار موقع “بي إن إن” الإخباري ، إلى أنه يتم إعداد مجتمع نمط الحياة فائق الحداثة في مجتمعات نيوم ومنها مشروع نولانا، الذي يعيد تعريف معايير الحياة العصرية المستدامة من خلال مزج الفخامة المعاصرة مع التكنولوجيا المتقدمة.

يقع فندق نورلانا على طول ساحل خليج العقبة، وقد تم تصميمه لخلق مزيج متناغم من الطبيعة والتكنولوجيا. يستعد هذا المجتمع العصري لاستضافة 3000 ساكن في 711 عقارًا سكنيًا فاخرًا تشمل فللاً شاطئيةً تقع وسط الكثبان الرملية وشققًا فسيحة وقصورًا فاخرة بحسب الحساب الرسمي لـ نيوم على منصة “إكس”.

Take a closer look at Norlana, a luxury marina lifestyle community and global cruising destination.

Featuring luxurious residential mansions, apartments and beach villas, Norlana is reserved only for the world’s most discerning connoisseurs.#Norlana #NEOM pic.twitter.com/00yG0hM313

— NEOM (@NEOM) December 27, 2023