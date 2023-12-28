نورلانا في نيوم يعيد تعريف الحياة العصرية المستدامة

يعيد مشروع نيوم الطموح في المملكة العربية السعودية، الذي تبلغ قيمته 500 مليار دولار، تشكيل مشهد الأعمال والسياحة حول العالم، بعدما كشف عن أحدث مشاريعه المذهلة، نورلانا.

نورلانا مجتمع فائق الحداثة

وأشار موقع “بي إن إن” الإخباري ، إلى أنه يتم إعداد مجتمع نمط الحياة فائق الحداثة في مجتمعات نيوم ومنها مشروع نولانا، الذي يعيد تعريف معايير الحياة العصرية المستدامة من خلال مزج الفخامة المعاصرة مع التكنولوجيا المتقدمة.

يقع فندق نورلانا على طول ساحل خليج العقبة، وقد تم تصميمه لخلق مزيج متناغم من الطبيعة والتكنولوجيا. يستعد هذا المجتمع العصري لاستضافة 3000 ساكن في 711 عقارًا سكنيًا فاخرًا تشمل فللاً شاطئيةً تقع وسط الكثبان الرملية وشققًا فسيحة وقصورًا فاخرة بحسب الحساب الرسمي لـ نيوم على منصة “إكس”.

Take a closer look at Norlana, a luxury marina lifestyle community and global cruising destination. Featuring luxurious residential mansions, apartments and beach villas, Norlana is reserved only for the world’s most discerning connoisseurs.#Norlana #NEOM pic.twitter.com/00yG0hM313 — NEOM (@NEOM) December 27, 2023

تغيير كبير بمفهوم المجتمعات السكنية

وأفاد تقرير الشبكة الأمريكية بأنه من خلال إحداث ثورة في مفهوم المجتمعات السكنية، تركز نورلانا بشكل كبير على الرياضة والصحة والرفاهية. كما أن المجتمع مجهز تجهيزًا جيدًا بمرسى حديث يضم 120 رصيفًا، وهو دليل على التزام نيوم بتعزيز أسلوب الحياة العصرية.

ومن المقرر أن يضم المارينا، الذي يقدم خدمات التاكسي المائي لليخوت الفاخرة، ناديًا لأعضاء اليخوت الفاخرة، مما يوفر فرصًا واعدة للاسترخاء وتناول الطعام الفاخر مع إطلالات خلابة على الواجهة البحرية.

نورلانا تجربة سياحية مذهلة

تمتد وسائل الراحة في نورلانا إلى ما هو أبعد من التجارب البحرية. يضم المجتمع أيضًا ملعبًا للغولف مكونًا من 18 حفرة يقع على خلفية جبال نيوم الوعرة، ويقدم مزيجًا فريدًا من الرياضة والجمال الخلاب. يعزز مركز الفروسية والبولو ذو المعايير العالمية من جاذبية نورلانا لعشاق الرياضة.

يمكن للمقيمين والضيوف الاستمتاع بمجموعة متنوعة من أنشطة الرياضات المائية، بما في ذلك الإبحار والغوص. يعد هذا التكامل بين عناصر الترفيه وأسلوب الحياة النشط بمثابة شهادة على التزام نورلانا بتعزيز الصحة والرفاهية بين سكانها.

مشاريع نيوم ترسخ للحياة العصرية المستدامة

وتماشياً مع التزام نيوم بالحفاظ على التنمية المستدامة، تم تصميم نورلانا لتكملة موقعها الساحلي من خلال ممارسات مستدامة بيئياً. ويعكس تصميم المجتمع الانسجام بين الطبيعة والتكنولوجيا، ويضع معيارًا جديدًا للحياة العصرية المستدامة. ويعد الكشف عن نورلانا ليس تطوراً منعزلاً.

ويأتي ذلك في أعقاب إعلانات نيوم الأخيرة عن وجهات سياحية مستدامة أخرى في منطقة خليج العقبة، بما في ذلك Leyja وEpicon وSiranna وUtamo. تعد هذه المشاريع جزءًا من رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وهي خطة استراتيجية تهدف إلى تقليل اعتماد البلاد على النفط، وتنويع اقتصادها، وتطوير قطاعات الخدمة العامة.