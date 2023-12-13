نور والدوسري من أبرز النجوم العرب بكأس العالم للأندية

سلط الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، الضوء على أبرز النجوم العرب في تاريخ بطولة كأس العالم للأندية التي انطلقت بالأمس، بفوز الاتحاد ضد أوكلاند سيتي النيوزيلندي بثلاثية نظيفة.

مواجهة عربية خالصة

ومن المقرر أن يلعب الاتحاد ضد الأهلي المصري، يوم الجمعة المقبل، عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت السعودية، على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، ضمن منافسات ربع نهائي كأس العالم للأندية 2023.

أبرز النجوم العرب في كأس العالم للأندية

وكشف “فيفا” في تقرير، اليوم الأربعاء، عن أبرز 5 نجوم عرب في تاريخ مونديال الأندية، وهم؛ محمد نور “الاتحاد”، سالم الدوسري “الهلال”، الليبي حمدو الهوني “الترجي”، وثنائي الأهلي المصري، محمد أبو تريكة وحسين الشحات.

وقال “فيفا” عن محمد نور: “كان حاضرًا في أولى مشاركات العرب التاريخية في كأس العالم للأندية في 2005 بمشاركة الاتحاد والأهلي المصري، وأثبت نفسه كأحد أبرز لاعبي البطولة”.

وأضاف: “سجل هدفين في تلك النسخة الوحيدة التي شارك فيها، وقاد فريقه للمركز الرابع بعد أن كان على بعد دقائق من نيل المركز الثالث، في أبرز إنجازات الأندية العربية وقتها، قبل أن تكسر عدة أندية عربية هذا الرقم لاحقًا”.

وتحدث “فيفا” عن سالم الدوسري، قائلًا: ” قدم نسخة استثنائية في كأس العالم للأندية 2022، محققًا الميدالية الفضية بعد الخسارة في النهائي أمام ريال مدريد، ورفع رصيده في البطولة إلى 4 أهداف”.