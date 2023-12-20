نونو سانتو يعود للبريميرليج رسميًا

أعلن نادي نوتنجهام فورست الإنجليزي، اليوم الأربعاء، عن تعاقده رسميًا مع مدرب الاتحاد السابق، البرتغالي نونو سانتو، بدلًا من المدير الفني الويلزي ستيف كوبر.

إقالة ستيف كوبر

وكان نادي نوتنجهام فورست، قد أعلن بالأمس عن إقالة ستيف كوبر، بعد تراجع نتائج الفريق الأول لكرة القدم هذا الموسم، وخسر 5 من مبارياته الـ6 الماضية، وكان آخرها ضد توتنهام هوتسبير في الجولة الـ17.

نونتجهام يوقع مع نونو سانتو

ووقّع نونو سانتو صاحب الـ49 عامًا، عقداً لمدة عامين ونصف ليعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد إقالته من الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام في نوفمبر بعد فترة سيئة استمرّت 4 أشهر.

وقال نوتنجهام في بيان: “يؤكّد اليوم تعيين نونو سانتو مدرباً للفريق الأوّل، وينضم إلى النادي بعقدٍ لمدة عامين ونصف، وسيتولّى مسؤولية أول مباراة له السبت عندما يواجه بورنموث في ملعب سيتي جراوند”.

ولم يعمل سانتو مع أي نادٍ منذ إقالته من الاتحاد في نوفمبر الماضي، بسبب تراجع أداء ونتائج الفريق الأول لكرة القدم، وتحديدًا بعد خسارته ضد القوة الجوية العراقي في دوري أبطال آسيا.