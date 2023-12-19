نونو سانتو يقترب من العودة للبريميرليج

يبدو أن المدير الفني البرتغالي نونو سانتو، قد حسم وجهته المقبلة، بعد رحيله عن تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد.

نونو سانتو يقترب من تدريب نوتنجهام فورست

وأوضح خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، فابريزيو رومانو، أن نونو سانتو في طريقه إلى إنجلترا الآن، حيث إنه سيوقع عقد تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي نوتنجهام فورست الإنجليزي.

وأشار فابريزيو رومانو، عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، إلى أن الاتفاق بين نونو سانتو ومسؤولي نادي نوتنجهام فورست أصبح وشيكًا، وسيحل بدلًا من ستيف كوبر إذا سارت الأمور كما هو مخطط لها.

وكان نادي الاتحاد قد أعلن يوم 7 نوفمبر الماضي، عن إنهاء تعاقده مع نونو سانتو، بعد عملية تقييم فنية شاملة للمرحلة الماضية التي تسلم فيها مهمة الإشراف على تدريب الفريق، وتوجه بالشكر له على ما قدمه.

نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي نوتنجهام فورست لمواجهة نظيره بورنموث، مساء يوم السبت المقبل، وذلك في إطار منافسات الجولة الثامنة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقبل المباراة المقبلة، يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي نوتنجهام فورست في المركز الـ17 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 14 نقطة، فيما يقع بورنموث في المركز الـ14 برصيد 19 نقطة.