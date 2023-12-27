نيابة عن الملك.. ولي العهد يخاطب الشعب من قبة الشورى

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، يُلقي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اليوم الأربعاء الخطاب الملكي السنوي لافتتاح أعمال السنة الرابعة من الدورة الثامنة لمجلس الشورى.

خارطة طريق

ويشكل خطاب ولي العهد في مجلس الشورى، خارطة طريق يسير مجلس الشورى على نهجها بخطى ثابتة لرسم ملامح المرحلة المقبلة التي يتعامل معها المجلس من خلال المضامين السامية على الأصعدة كافة الداخلية والخارجية الإقليمية والدولية؛ مما يسهم في تحقيق تطلعات القيادة وآمال وطموحات المواطنين.

تلمس شؤون المواطنين

ويأتي الخطاب الملكي ليلامس شؤون المواطن السعودي، وينطوي تحت إطار اهتماماته المعيشية، وهو النهج الذي تسير عليه القيادة في جعل الوطن ومواطنيه نُصب عينيها دائمًا، حيث يأتي المواطن ليكون هو هدف التنمية الأول، كما يأتي الخطاب ليطّلع الشعب على مستجدات مسيرة الاقتصاد والاستقرار الاقتصادي من حيث تنويع مصادر الدخل، وتعزيز القطاع الخاص، والعديد من المحاور الأخرى التي تمس المواطنين.

والخطاب الملكي الذي سيلقيه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان سيكون مكثفًا يجمع لب التعليمات لكل المسؤولين عن تنفيذ وإنجاح إستراتيجية الوطن في هذه الفترة التاريخية والهامة لحماية الوطن ومقدراته ومكتسباته ومستقبل أبنائه والعمل على مستقبل يرسخ الريادة والمكانة السعودية إقليميًّا ودوليًّا.